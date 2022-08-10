Trương Quỳnh Anh có động thái 'lạ' giữa tin đồn chồng cũ có người mới

Hậu trường 10/08/2022 20:36

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh đã đăng tải bài viết mới thu hút sự chú ý của khán giả.

Tim và Trương Quỳnh Anh từng là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz Việt trước khi cả 2 thông báo tan vỡ vào cuối năm 2018. Sau một thời gian khá dài đường ai nấy đi, mới đây, netizen được phen xôn xao khi Tim bất ngờ đăng tải hình ảnh cô gái giấu mặt trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Lâu rồi mới xao xuyến đến vậy".

Trương Quỳnh Anh có động thái 'lạ' giữa tin đồn chồng cũ có người mới - Ảnh 1
Tim đăng tải hình ảnh cô gái giấu mặt - Ảnh: Internet

Bài viết sau khi được Tim đăng tải đã khiến khán giả không khỏi tò mò về cô gái giấu mặt này. Đáng chú ý, trong lúc chồng cũ vướng tin đồn có người mới thì Trương Quỳnh Anh đã bất ngờ có một bài viết tiết lộ mẫu người yêu lí tưởng trên trang cá nhân.

Cụ thể, Trương Quỳnh Anh chia sẻ: "Người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tim anh luôn có bạn. Hãy chọn yêu một người nói là làm, chứ đừng chọn một người luôn miệng nói chữ yêu. Nhưng khi bạn mệt mỏi, bạn cần người ta nhất, lại chẳng thấy đâu. Càng lớn, càng không mong gặp người đẹp trai khôi ngô, tiền nhiều trong ví. Chỉ mong gặp được người dẫu ngược đường vẫn đến thăm mình, dẫu bận rộn cũng chưa từng có ý định để mình một mình ở lại".

Trương Quỳnh Anh có động thái 'lạ' giữa tin đồn chồng cũ có người mới - Ảnh 2
Trương Quỳnh Anh chia sẻ về mẫu bạn trai lí tưởng - Ảnh: FBNV

 

 

Bài viết của Trương Quỳnh Anh đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có thể thấy rằng, sau những tan vỡ thì nữ ca sĩ hy vọng cô sẽ gặp được đúng người, trong tim luôn có cô và một người khi yêu làm nhiều hơn nói. 

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Tim - Trương Quỳnh Anh sao Việt

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