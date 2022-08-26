Giật mình trước nhan sắc thời trẻ của mẹ Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành cái tên cực hot với công chúng. Tuy nhiên giờ đây, nhan sắc thời trẻ của mẹ Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương mới là đề tài được giới trẻ thích thú.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành cái tên cực hot với công chúng. Mọi thông tin xung quanh cuộc sống của cô đều trở thành đề tài hấp dẫn với các fan. Mai Phương từng chia sẻ trước đó cô là một người tự lập từ khá sớm và xa gia đình để theo đuổi con đường sự nghiệp. Chính vì thế, người đẹp ít có thời gian bên gia đình và cũng rất hiếm hình ảnh chụp cùng bố mẹ.

Mai Phương từng chia sẻ trước đó cô là một người tự lập từ khá sớm và xa gia đình để theo đuổi con đường sự nghiệp. Tuy nhiên mới đây trên các diễn đàn sắc đẹp vừa đăng tải một số hình ảnh của bố mẹ Mai Phương khiến công chúng ngỡ ngàng. Có thể thấy tân Miss World Vietnam 2022 đã được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Có thể thấy tân Miss World Vietnam 2022 đã được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Mặc dù hiện tại đã ở tuổi trung niên nhưng bố mẹ của Mai Phương vẫn giữ được ngoại hình sang trọng và thanh lịch. Đặc biệt, cả hai vô cùng thân thiết, tình cảm và thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Không những thế, cư dân mạng còn ''khai quật'' được một bức ảnh đen trắng của bố mẹ Mai Phương từ hồi còn trẻ. Có thể thấy, cả hai đều sở hữu ngoại hình rất phong độ, sáng sủa. Chả trách mà Mai Phương lại có nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ đến vậy! Bên dưới bức ảnh, cộng đồng mạng để lại rất nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình sang trọng, lịch thiệp của bố mẹ Mai Phương. Nhiều khán giả cũng khẳng định, tân Hoa hậu đã thừa hưởng trọn những nét đẹp nhất của hai đấng sinh thành. Nhiều khán giả cũng khẳng định, tân Hoa hậu đã thừa hưởng trọn những nét đẹp nhất của hai đấng sinh thành. Trước đó, ngay sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương đã chia sẻ cô rất biết ơn mẹ vì đã luôn đồng hành và ủng hộ mọi quyết định quan trọng của cô trong cuộc sống. Do tự lập từ rất sớm và thường xuyên đi xa gia đình nên giờ đây cô muốn bù đắp cho mẹ bằng việc cố gắng trở về nhà thường xuyên hơn để ăn cơm cùng bố mẹ. Do tự lập từ rất sớm và thường xuyên đi xa gia đình nên giờ đây cô muốn bù đắp cho mẹ bằng việc cố gắng trở về nhà thường xuyên hơn để ăn cơm cùng bố mẹ.

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