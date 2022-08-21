Top mỹ nhân Underground Việt xinh đẹp hot nhất hiện nay, nhan sắc nàng số 1 còn khiến cả cộng đồng mạng xứ Hàn chao đảo

Nếu yêu thích âm nhạc Underground, hẳn bạn sẽ không thể nào không biết đến Phương Ly. Nữ ca sĩ sở hữu nét đẹp dịu dàng, nữ tính cùng giọng hát ngọt ngào đã chinh phục khán giả yêu nhạc với những bài hát mang nhịp điệu trẻ trung và bắt tai.

Khi thị trường giải trí ngày càng mở rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, những sản phẩm giải trí cũng theo đó mà tiến đến gần với công chúng hơn theo nhiều phương tiện khác nhau. Ngày nay, không phải những nghệ sĩ tên tuổi trên các kênh chính thống mà là những cái tên mới lạ của giới Underground Việt với cái chất rất riêng ấn tượng đang tạo ra một làn sóng mới lạ và mạnh mẽ trong làng giải trí Việt.

Đặc biệt, các MV của Phương Ly còn được nhiều fan từ Hàn Quốc vô cùng thích thú và yêu quý.

Bài hát “Mặt trời của em” như một cánh cửa hé mở đưa bước chân cô nàng hot girl Phương Ly nổi tiếng một thời vào giới giải trí Việt. Không chỉ gói gọn ở mỗi lĩnh vực âm nhạc, Phương Linh còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Từ một ca sĩ vô danh trong suốt nhiều năm trên bản đồ V-pop, Phương Ly đã tỏa sáng đúng lúc và khẳng định được cái chất riêng của mình. Dẫu vẫn có những tin đồn không hay về quá khứ của cô nhưng thay vì chăm chăm soi vào đời tư của một nghệ sĩ, khán giả nên quan tâm và nhìn nhận những gì họ đã làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

2. EMILY

Từ thuở underground vừa chớm nở ở Việt Nam, Emily là cái tên khá quen thuộc trong giới trẻ lúc bấy giờ. Bước ra từ cuộc thi Miss Audition (2007), Emily tích cực hoạt động nghệ thuật hơn. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc underground nổi danh một thời Ladykillah. Sau đó, cô đầu quân về nhóm B.Silly (cùng với Hạnh Sino và Huyền Baby).

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhóm đã tan rã sau một thời gian ngắn hoạt động. Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Emily sau thành công của ca khúc “Xin anh đừng” hợp tác cùng với JustaTee. Hiện nay, Emily cùng nam rapper Big Daddy xây dựng tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

3. KIMMESE

Tên tuổi cô nàng rapper nổi tiếng trong giới underground Việt – Kimmese được nhiều bạn trẻ biết đến khi cô chỉ mới 15 tuổi. Ngoài rap, cô còn có khả năng hát nhạc hip hop RnB cực chất và tài sáng tác nhạc ấn tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Với vẻ ngoài cá tính và gu thời trang “nổi loạn”, Kimmese hoàn toàn khác biệt giữa thị trường âm nhạc rộng lớn hiện nay. Ngoài ra, Kimmese còn được chọn làm gương mặt đại diện cho những thương hiệu nổi tiếng như PEPSI, Dance 4 Life, Beeline…

Ảnh minh họa: Internet

4. SUBOI

Suboi, hay còn biết đến với tên gọi “nữ hoàng rap Việt Nam”, là cái tên nổi tiếng trong làng rap Việt đời đầu với gu âm nhạc hiện đại và phong cách “rất SuBoi”. Một nữ rapper tài năng trong giới Underground Việt, hay cô nàng tự tin rap trước Tổng thống Obama, hay nữ nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công trong và ngoài nước, dù khán giả biết đến cô như thế nào đi nữa thì SuBoi luôn là cô nàng mộc mạc, giản dị như bao thiếu nữ khác.

Ảnh minh họa: Internet

Những bản rap bằng tiếng Việt và cả bằng tiếng Anh được SuBoi truyền tải những thông điệp ý nghĩa về chuyện đời, chuyện người đầy chân thật. Đó như khúc hát nghêu ngao giữa cuộc sống hiện đại, xô bồ, giúp người ta ngừng lại vài phút để cùng suy ngẫm.

Ảnh minh họa: Internet

5. TLINH

Tlinh là một trong những ca sĩ trẻ năng động và tài giỏi nổi tiếng trong V biz. Nổi tiếng hơn qua việc tham gia cuộc thi Rap Việt, Tlinh đã có những bước tiến khá kinh ngạc.

Ảnh minh họa: Internet

Với cách gieo vần và chơi chữ thông minh cô đã thể hiện rất mượt mà và cuốn hút những phần thi của mình. Các bài rap hit của Tlinh có thể kể đến như Thích Quá Rùi Nà, Tình Yêu Bận Bịu, Vứt Zác,…

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Tlinh còn có kênh YouTube để đăng tải các sản phẩm âm nhạc của mình.

Trong Rap Việt, Tlinh đã mang đến một nguồn năng lượng tươi mới cùng với không khí hài hước. Cách nói chuyện chất chơi hiếm có khiến cô gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Ảnh minh họa: Internet

Tlinh còn hé lộ mình đã đăng ký dự thi bằng tên Txinh. Lý do cô nàng đưa ra là tự nhiên hôm đó thấy mình xinh, thích đổi là đổi. Tuy chỉ đến với rap trong thời gian ngắn nhưng Tlinh đã làm được nhiều điều nhiều rapper lâu năm chưa chắc đã làm được.

Nữ rapper sinh năm 2000 từng lọt vào top 8 thí sinh chung kết Rap Việt. Đồng thời cô còn được giám khảo JustaTee đánh giá là nữ nghệ sĩ đa năng nhất ở Việt Nam hiện nay.