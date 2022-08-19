Những người đẹp dân tộc sở hữu nhan sắc khiến netizen liêu xiêu, dân mạng trầm trồ, xao xuyến

Là một gương mặt quen thuộc của cộng đồng streamer, sở hữu nhan sắc khả ái, xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn, Thảo Nari (Ma Hương Thảo) được nhiều người ưu ái cho biệt danh "hotgirl dân tộc Tày".

Hiện tại, Hương Thảo thường xuyên tham gia các dự án khác nhau với vai trò diễn viên và người mẫu ảnh.

Thảo Nari (Ma Hương Thảo) được nhiều người ưu ái cho biệt danh "hotgirl dân tộc Tày"

Xuất thân từ "lò đào tạo hoa hậu" đại học Ngoại Thương, Đào Thị Minh Phương (sinh năm 2001, dân tộc Mường) khiến cộng đồng mạng thầm thương trộm nhớ không chỉ bởi thành tích học tập tốt mà còn bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười chuẩn hoa hậu, vóc dáng cân đối như người mẫu.

Với phong thái tự tin, Minh Phương từng đạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2022.

Đào Thị Minh Phương sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nụ cười chuẩn hoa hậu, vóc dáng cân đối như người mẫu.

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2017 Nông Lưu Thảo, quê Cao Bằng cũng là một gương mặt hotgirl dân tộc gây liêu xiêu cộng đồng mạng.

Với chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, Nông Lưu Thảo sở hữu hình thể quyến rũ, cân đối với chiều cao 1m69 và số đo 3 vòng 86-58-91 (cm). Cô cũng thường xuất hiện trên báo nước ngoài bởi nhan sắc đẹp hoàn hảo.