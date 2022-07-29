Hotgirl “trứng rán” lại té trên sàn diễn, khán giả đặt nghi vấn “lại kịch bản sao?”

Nhịp sống trẻ 29/07/2022 23:22

Vừa qua (28/07) Miss Fitness - hoa hậu thể thao 2022 đã diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm công bố top 30 chung cuộc. Cuộc thi vẫn luôn gây chú ý trong những ngày qua khi cả hai tiktoker đầy tai tiếng Lê Bống và Trần Thanh Tâm cũng có mặt trong đêm chung kết cuộc thi.

Được biết 2 nữ tiktoker gây nhiều ồn ào ngay từ những ngày đầu xuất hiện. Cả 2 đều được cho là kém sắc trước ống kín, thân hình không chuẩn, đến chủ yếu để “làm màu” và đánh bóng tên tuổi.

Hotgirl “trứng rán” lại té trên sàn diễn, khán giả đặt nghi vấn “lại kịch bản sao?” - Ảnh 1
Hotgirl "trứng rán" Trần Thanh Tâm biểu diễn tại sân khấu Miss Fitness

 Hơn thế, ngay đêm bán kết, Trần Thanh Tâm gây ngán ngẩm khi tiếp tục “vấp té” trên sàn catwalk. Cô nàng được gọi tên vào đêm chung kết, sau đó khi bước ra sân khấu đã liền vấp và suyets ngã xuống đất. Dù cô nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sải bước trên sàn diễn nhưng “màn vấp té” của cô nàng nhanh chóng lan truyền trên mạng và trở thành tâm điểm của sự bàn tán. 

Nhiều khán giả nhắc lại lần “té ngã” và được bạn diễn bế của cô nàng trên sàn diễn thời trang và chỉ trích cô nàng “diễn trò”, lần này khán giả vẫn đinh ninh “tất cả đều là kịch bản của ekip lẫn cô nàng lắm chiêu này

Hotgirl “trứng rán” lại té trên sàn diễn, khán giả đặt nghi vấn “lại kịch bản sao?” - Ảnh 2
Cô nàng bị vấp xém té trên sân khấu

 Thậm chí bên dưới bình luận, một số người bày tỏ quan điểm Trần Thanh Tâm lẫn Lê Bống đều không xứng đáng bước vào vòng chung kết Miss Fitness: “Đi đôi giày dễ như vậy mà cũng xém té thì không biết có đi được đôi cao hơn hay không”, ‘Catwalk là kỹ năng không thể thiếu của beauty queen, bạn này bước catwalk cơ bản còn chưa nắm rõ”, “Nói thật thì Trần Thanh Tâm chưa đủ trình để vào vòng chung kết đâu”,..

Hotgirl “trứng rán” lại té trên sàn diễn, khán giả đặt nghi vấn “lại kịch bản sao?” - Ảnh 3
Nhan sắc của cô nàng không được khán giả đánh giá cao

 Không chỉ do những màn trình diễn non kém mà cả nhan sắc lẫn cách trả lời ứng xử, cô nàng đều khiến dân tình kịch liệt phản đối. Nếu trở thành quán quân, tin chắc cô nàng sẽ bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều hơn nữa.

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Từ khóa:   Miss Fitness Trần Thanh Tâm hotgirl trứng rán

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