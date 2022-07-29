3 con giáp nên cẩn thận vào đầu tháng 7 âm lịch này để tránh rước họa vào mình

Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp tai họa nghiêm trọng nhưng người tuổi Thìn bản tính kiêu ngạo dễ gặp tiểu nhân hãm hại, làm hỏng nhiều việc. Rất nhiều những rắc rối xung quanh nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ thành một mớ rắc rối lớn, dễ gây ra khó chịu, buông xuôi, ảnh hưởng đến tâm trạng nên làm việc dễ thất bại.

Tính cách người tuổi Thìn khá ngang bướng. Đầu tháng 7 có nhiều vận hạn không may mắn, cần cẩn trọng hơn trong mọi việc, tránh nóng vội sẽ dễ dàng làm hỏng mọi việc, tiền bạc tự dưng mất trắng không lí do.

Tuy nhiên người tuổi thường là những người có bản lĩnh, không chịu khuất phục, sống ngay thẳng nên dễ kết bạn, xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, có quý nhân phù trợ.

Tuổi Dậu

Tháng 7 âm lịch là thời điểm nhạy cảm dành cho người tuổi Dậu. Nên tránh gây tranh chấp với những kẻ không hiểu chuyện, những kẻ cố chấp, bởi những kẻ đó sẽ luôn tìm ra sơ hở mà hãm hại người tuổi Dậu. Luôn dòm trước ngó sau, luôn có kẻ rình mò muốn đâm sau lưng, nắm lấy điểm yếu mà hãm hại người tuổi Dậu rơi vào oan tình.

Tuổi Dậu tháng 7 phải luôn cẩn thận trước khi hành động. Ảnh minh họa

Đừng quá tin tưởng những người xung quanh, nếu không người tuổi Dậu dễ bị hại đánh mất công việc đang phát triển. Thậm chí dễ bị hại đến mất đi tất cả, kể cả lòng tin của người nhà.

Để tránh tai họa, tiền mất tật mang, người tuổi Dậu luôn phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động, đừng kể cảm xúc lấn át lý trí, tránh giao tiếp xã hội với những người không cần thiết, việc không gấp không nên ra khỏi nhà

Tuổi Mùi

Luận về tính cách 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, sống hòa đồng. Chính vì tính tình khá tốt nên người tuổi Mùi được nhiều người yêu thương, cũng chính vì vậy mà không ít kẻ tiểu nhân ganh tỵ, luôn bày mưu tính kế để hãm hại.

Tuổi Mùi hiền lành, nhưng dễ lay động trước lời nói của người. Ảnh minh họa

Tháng 7 cô hồn, người tuổi Mùi nên thận trọng với những lời nói của những người xung quanh, kẻ tiểu nhân ganh tỵ luôn tìm cách để người tuổi Mùi rơi vào bẫy, tiền bạc cũng vì thế mà tự nhiên mất trắng, dễ bị lừa đảo vì bản chất dễ tin người.

Người tuổi Mùi đôi khi hơi thiếu quyết đoán, dễ lay động bởi những lời góp ý không chân thành, vì thế hãy luôn giữ chính kiến, biết nặng biết nhẹ để tránh những hậu họa không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.