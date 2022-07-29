Tử vi 10 ngày tới (30/7 - 8/8), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp may mắn lộc trời rơi vào nhà, trúng số dễ như chơi, tiền kiếm về ngập két, nợ nần nhiều mấy cũng trả hết

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 09:58

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được nhà tiên tri mù dự đoán trúng số tiền tỷ, cuộc sống đổi vận giàu sang nhanh chóng, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, cơ hội thăng quan tiến chức không thiếu.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi khi có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm tới đây, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn kinh doanh được quý nhân nâng đỡ nên các dự án kinh doanh phát triển vèo vèo mang về khoản lợi nhuận kếch xù cho con giáp này. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi khi có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới đây con may mắn sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối năm 2022 này bản mệnh  càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể. Kinh tế cải thiện cũng giúp cho cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng trở nên êm đẹp. 

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Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới đây con may mắn sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2022 là năm may mắn của người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có. Tuy nhiên, khoảng thời gian vừa qua lại tương đối không mấy thành công với con giáp này, có thể là do bạn gặp xui hoặc chưa gặp thời. 

Dẫu vậy, tuổi Ngọ đừng bỏ cuộc giữa chừng bởi 10 ngày tới đây vận may về tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh. Công việc tại công ty được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện để chứng tỏ năng lực. 

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Năm 2022 là năm may mắn của người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, Thần Tài nổ hủ tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản liên tục, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy vinh quang

Sau hôm nay, Thần Tài nổ hủ tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản liên tục, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp, sau hôm nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, đổi vận giàu sang nhanh chóng, sự nghiệp có quý nhân hỗ trợ, thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào, làm gì cũng hái ra tiền.

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