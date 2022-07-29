Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 30/7 - 31/7), thời vận đổi thay, cát khi dư dả, 3 con giáp nhanh chóng phát tài, khai thông sự nghiệp, hỷ sự vây quanh, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 10:07

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 30/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn khai thông sự nghiệp, hỷ sự vây quanh, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tuần vận trình đại cát. Tài vận hanh thông, con giáp làm đâu thu lợi đấy, tiền bạc như nước chảy. Các công việc mà bạn tiến hành đều mang tới kết quả như ý, đầu tư từ trước giờ thu về một mối nên tài chính hoàn toàn không đáng lo. Đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của con giáp nên hãy tiếp tục cố gắng, thận trọng, thể hiện bản thân thật xuất sắc. 

Chuyện tình cảm của Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu mặn nống khiến aii cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tuần vận trình đại cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đại cát đại lợi, phúc khí dư dôi. Có quý nhân ghé thăm, con giáp đã vượt qua thử thách của cấp trên và chứng minh được rằng mình xứng đáng với vị trí mình đang nắm giữ. Tiền bạc đổ về nhiều không kể xiết, bản mệnh thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ. Tuy nhiên, hãy trân trọng những gì đang có trước mắt, tránh lơ là, tiêu xài hoang phí mà hạy tích góp tiền cho các dự án trong thương li

 

 Trong chuyện tình cảm, con giáp hiểu được những khó khăn của đối phương. Bạn dành hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ người mình yêu. Tình cảm của 2 người cũng nhờ thế mà gắn kết hơn.

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Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đại cát đại lợi, phúc khí dư dôi - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần diễn ra không thuận lợi. Chỉ cần con giáp này bất cẩn hay lơ là một chút thì đã có kẻ nhòm ngó và bày mưu hãm hại. Quan trọng nhất, bản mệnh tránh nên nhẹ dạ cả tin hay dựa dẫm hoàn toàn vào người khác để rồi trở thành đối tượng lợi dụng của họ lúc nào chẳng hay.'

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh đem lại cho tuổi Sửu cuộc sống thoải mái, sung túc hơn bao giờ hết.

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Vận trình công việc của tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần diễn ra không thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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