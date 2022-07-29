Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn vận trình thăng hoa, may mắn liên tiếp, Dần bị tiểu nhân đeo bám, xui xẻo đủ đường

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình thăng hoa, tiền tài dư dả. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh nên đạt hiệu suất cao. Bạn hoàn thành các kế hoạch sớm hơn dự định ban đầu. Ngoài ra, dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp tìm ra hướng đi phù hợp với mình, từng bước phát triển sự nghiệp để trở nên giàu có.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giá p để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Công việc của người tuổi Sửu trong thứ Bảy diễn ra không được suôn sẻ. Điềm báo con giáp rất dễ mắc sai lầm trong quá trình xử lý công việc do tiểu nhân đeo bám. Việc làm sai rồi phải khắc phục vấn đề chỉ càng khiến bạn tiêu tốn thêm nhiều thời gian lẫn công sức.

Vận trình tình duyên của bản mệnh khát êm ả. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Trong tình cảm, đôi lứa yêu nhau khó tránh khỏi những hiểu lầm và lời qua tiếng lại vì những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn nên thẳng thắn bày tỏ để đối phương hiểu thay vì cứ mãi giấu mãi khúc mắc trong lòng.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gặp phải vướng phải chuyện thị phi với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn không nên quá cố chấp, gạt bỏ ý kiến của người khác mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn, chính xác chưa. Nếu cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình.

Chuyện tình cảm giữa vợ chồng của con giáp không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy hăng hái nỗ lực, vận trình lên hương. Công danh sự nghiệp của con giáp được quý nhân nâng đỡ. Bạn nên biết rằng năng lực chỉ là một phần thôi đôi khi vẫn cần có những sự hỗ trợ từ người khác. Vì vậy, hãy tận dụng thất tốt cơ hội lần này để trở nên giàu sang.

Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai càng thêm trân trọng và bao dung cho nhau để cùng gìn giữ tổ ấm. Gia đình mãi là bến đỗ yên bình để bạn có thể trở về và thả lỏng bản thân bất cứ lúc nào.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong thứ Bảy diễn ra thuận lợi. Công việc tiến triển tốt, mặc dù chưa đạt được kết quả khả quan nhưng con giáp này luôn tin tưởng vào các kế hoạch mà mình theo đuổi. Thêm nữa, kết hợp với bản lĩnh và sự kiên trì bền bỉ, thành công cũng sẽ sớm mỉm cười với người tuổi này.

Vận trình tình cảm tươi đẹp rạng ngời. Tình cảm của tuổi này với nửa kia trong ngày tam hợp trở nên thắm sắc, viên mãn hơn bao giờ hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp nhiều xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong thứ Bảy. Công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra.Ngày này nếu có thị phi ập đến, tuổi Tỵ tốt nhất nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được.

Trong tình cảm, con giáp dễ khắc khẩu với nửa kia. Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn không vừa ý và hơn thua với người ấy cho bằng được.

Người tuổi Tỵ gặp nhiều xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp đang phát triển mạnh. Con giáp nên chú ý hơn tới vấn đề tiểu tiết trong từng công việc mình làm. Chỉ cần một chút bất cẩn và lơ là thì bạn đã gián tiếp tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, cạnh tranh không chính đáng.

Chuyện tình cảm tín hiệu tích cực. Người độc thân nên mạnh dạn và bản lĩnh hơn nữa trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Chỉ khi bạn chủ động khi cảm thấy rung động bởi một ai đó thì cơ hội tiến tới mối quan hệ lâu dài mới được nâng cao.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy được cát tinh soi bóng, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi. Tài lộc của mệnh chủ được quý nhân giúp đỡ, nhiều khả năng sẽ kiếm được món lợi lớn, số dư trong tài khoản cũng tăng lên nhanh chóng.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy hiểu có những thứ đã thay đổi theo hướng tích cực, tình cảm ngày càng mặn nồng. Trong khi đó, người độc thân mải mê với công việc mà không bận tâm lắm đến việc tìm kiếm tình yêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong thứ Bảy diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi ngày mới dự báo con giáp này làm việc gì cũng gặp điều ngáng trở. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ gặp nhiều bất lợi do tính cách bảo thủ, cố chấp của mình.

Tình hình sức khỏe có chút vấn đề bất ổn, nhất là các bệnh liên quan tới da, dị ứng do thay đổi thời tiết thất thường.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội che chở, người tuổi Dậu sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Nhờ có Tam Hội che chở, người tuổi Dậu sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Tuất

Thiên Quan đem tới nhiều điều phiền phức cho người tuổi Tuất. Dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến công việc gặp nhiều khó khăn.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn chớ nên dễ dàng kích động vì những lời nói gần nói xa của người khác

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của tuổi Hợi

Vận trình công danh sự nghiệp diễn ra tương đối khó khăn. Vận xui dần thay thế cho may mắn, cát tinh cũng không còn nâng đỡ khiến bạn phải đối diện hết từ chuyện này tới chuyện khác.

Chuyện tình cảm tiến triển đáng kể. Con giáp và nửa kia luôn nhìn thấy những điểm tốt, điểm đáng yêu của đối phương và không ngừng yêu chúng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.