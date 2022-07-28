Tử vi 4 ngày tới (29/7 - 1/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp có phúc trời ban, tiền vàng đầy túi, may mắn dồi dào, làm ăn thuận lợi, thời thế hanh thông, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 22:23

Tử vi 4 ngày tới (29/7 - 1/8), 3 con giáp may mắn dồi dào, làm ăn thuận lợi, tận hưởng cuộc sống giàu sang, vượng phát.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, đại cát đại lợi. Chính Quan hỗ trợ để con giáp có những quyết định dễ dàng. Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp có thể gặp gỡ những người sẵn sàng ủng hộ, sẻ chia và giúp đỡ cho các ý tưởng của bạn. Đây có thể là quý nhân giúp đỡ cho con giáp rất nhiều trong con đường phát triển tương lai. Bản mệnh hãy trân trọng từng người, từng cơ hội đến bên mình để có thể thu được thành công ngoài mong đợi.

Trong tình cảm, những người đang độc thân hãy tận dụng tốt cơ hội, đây là thời điểm rất tốt để có thể tìm kiếm một mối quan hệ mới, vì thế bạn nên chú tâm hơn đến ngoại hình, điều đó thực sự rất cần thiết để tạo thiện cảm ban đầu đấy.

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Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 4 ngày tới, người tuổi Mão có khá nhiều những dấu hiệu tốt lành về đường tài lộc. Thêm vào đó, con giáp có được cảm hứng khá tốt dành cho công việc nên mọi chuyện đều dễ dàng. Đồng nghiệp của bạn có thể giúp bạn hoàn thành khá nhiều công việc bằng sự hợp tác nhịp nhàng và vui vẻ. Những kế hoạch được thiết lập, con giáp cần tập trung thể hiện hết khả năng của mình để mang về thành công cho tập thể, nâng cao tài lộc bản thân.

Về tình cảm, con giáp may mắn này và nửa kia có nhiều chuyển biến tốt khi cả hai biết lắng nghe và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ trở nên mặn nồng và thuận lợi hơn nếu cặp đôi dành nhiều thời gian cho nhau.

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Trong 4 ngày tới, người tuổi Mão có khá nhiều những dấu hiệu tốt lành về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có tam hội nâng đỡ nên vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay vào làm mà không gặp khó khăn nào. Người làm ăn buôn bán thu hoạch kha khá khi cho ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng được thị hiếu khách hàng. Người làm công ăn lương nắm bắt cơ hội lại gặp đúng thời cơ thuận lợi nên thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Chuyện tình cảm êm đềm. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Tình yêu bền lâu vượt qua nhiều sóng gió của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có tam hội nâng đỡ nên vận trình có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi 11 ngày tới (29/7 - 8/8), 3 con giáp may mắn định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dôi, sống trong vinh hoa, phú quý.

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