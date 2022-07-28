Tử vi 6 ngày tới (29/7 - 3/8), sách tiên tri hé lộ, 3 con giáp giàu sang vượng phát, cát khí đủ đầy, may mắn liên miên, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết, sống trong phú quý, vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 18:20

Tử vi 6 ngày tới (29/7 - 3/8), 3 con giáp may mắn giàu cát khí đủ đầy, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân có phần khởi sắc trong 6 ngày tới. Con giáp nhận được một số cơ hội làm ăn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường sự nghiệp, bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình, đừng bó hẹp bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử nhìn nhận những vấn đề cũ trên những khía cạnh mới xem sao.

Ngoài ra, con giáp còn nhận được niềm vui tài lộc từ ơn trên ban tặng. Nếu tiếp tục cố gắng, con giáp sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.

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Vận trình của người tuổi Thân có phần khởi sắc trong 6 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 6 ngày tới, người tuổi Mão có cơ hội đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Chỉ cần ở yên một chỗ, các cơ hội làm ăn đều lũ lượt đến tìm bạn. Công việc thuận lợi, tiền bạc của con giáp cũng được thăng hạng đáng kể. Nếu đang có ý định đầu tư, mở rộng làm ăn, con giáp cũng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Bởi lẽ, vận trình đang lên, bản mệnh sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Đáng chú ý, con giáp còn được quý nhân giúp đỡ nên dù rơi vào khó khăn cũng luôn dễ dàng tai qua nạn khỏi, thành công đạt được mục tiêu đã đặt ra.

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Trong 6 ngày tới, người tuổi Mão có cơ hội đón nhận nhiều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Thìn

Trong 6 ngày tới, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Nhờ trực giác mạnh mẽ, con giáp may mắn này đưa ra những quyết định chính xác dẫn tới thành công nhanh chóng.  Bản mệnh nên tận dụng cơ hội để tăng thêm thu nhập, đẩy cao doanh số, bù đắp cho những ngày trước đó lợi nhuận thụt lùi. Nhìn chung, con giáp chỉ cần làm việc chăm chỉ, thành công sẽ tự nhiên đến.

Chuyện tình cảm của Thìn cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Trong 6 ngày tới, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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