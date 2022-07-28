Tử vi 15 ngày tới, mưa thuận gió hòa, làm ăn dư dả, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khí hanh thông, tiền tài dư dả, vận mệnh an khang, tiền vàng chất đầy trong tủ

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 17:27

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn cát khí hanh thông, tiền vàng chất đầy trong tủ, đón nhận nhiều tin vui hiếm thấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp diễn ra khá suôn sẻ. Bản mệnh luôn sở hữu đủ đầy sự quyết đoán cũng như dũng khí để đưa ra các quyết định sáng suốt vào những thời khắc quan trọng. Đừng quên quá trình chinh phục vinh quang thì sự kiên trì, nhẫn nại luôn là yếu tố tiên quyết. Đáng chú ý, vận trình tài lộc có điểm sáng. Các hạng mục đầu tư có lợi dễ dàng đem tới cho bản mệnh nguồn doanh thu rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Tử vi cho biết bản mệnh sẽ đón nhận vô số tin vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đào hoa nở rộ mở ra nhiều cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân.

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Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới vận trình thăng hoa, cát lộc dư dả. Thực Thần tạo cho con giáp nhiều cơ hội để kiếm tiền. Kinh doanh cần phải nắm bắt cơ hội, chớ để thời cơ vụt qua mất, tài lộc trôi tuột qua tay. Trong thời gian này, con giáp có thể suy tính đến việc tiến hành các kế hoạch như khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh bởi sẽ có được khởi đầu thuận lợi.

Thổ sinh xuất cho Kim, mải mê kiếm tiền mà con giáp này quên mất phải tìm kiếm một nửa cho mình. Con giáp chớ nên để mình cô đơn chỉ vì mải mê gây dựng sự nghiệp, hạnh phúc không chỉ đến từ tiền bạc. 

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Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới vận trình thăng hoa, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới cát lộc dư dả, gặp nhiều may mắn. Vận trình của con giáp may mắn trong thời điểm này tốt lên trông thấy, mặc dù không quá nổi trội nhưng nhìn chung mọi thứ hài hòa, hanh thông. Công việc suôn sẻ, gặp người tốt giúp đỡ, tài lộc vượng, tình cảm cũng hài hòa có cơ hội gặp nhân duyên.

Bạn có thể sống ung dung tự tại, không phải đề phòng gì. Tuy nhiên, con giáp cũng nên tranh thủ thời gian để học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong công việc, mở rộng đường thăng tiến trong tương lai.

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Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới cát lộc dư dả, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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