Tử vi 2 ngày tới (29/7 - 30/7), ơn trên chiếu độ, phúc khí căng tràn, 3 con giáp thuận thế phát tài, khai mở sự nghiệp, liên tiếp gặp may, đón nhận hỷ sự, cát lành

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 16:40

Tử vi 2 ngày tới (29/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn thuận thế phát tài, khai mở vận may, thay thời đổi vận, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Công việc của con giáp đang diễn ra đúng kế hoạch. Con giáp thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình, nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhận về vô số lời khen có cánh của cấp trên, đồng nghiệp. Tài vận phát triển không ngừng, con giáp có của ăn của để, thỏa sức chi tiêu không cần nhìn giá.

Chuyện tình cảm của bạn có nhiều bước tiến mới. Con giáp và nửa kia bên nhau dài lâu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

con giap may man 1
Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Được quý nhân Tam hợp che chở, vận trình của con giáp càng ngày càng may mắn. Đường tài lộc vượng sắc, con giáp thuận lợi kiếm tiền. Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, tiền bạc thu về nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kĩ càng trước khi đổ tiền vào đầu tư, đừng dễ dàng bị những lời cám dỗ mật ngọt làm mất cảnh giác, tin nhầm người mà mất tiền mất bạc.

Chuyện tình cảm thuận lợi, bản mệnh còn độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý. Người đã thành gia lập thất tình yêu mặn nồng, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

con giap may man 2
Người tuổi Dần trong 2 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự. Cát tinh nâng đỡ nên sự nghiệp của con giáp may mắn dần khởi sắc. Bạn chăm chỉ làm việc và hăng say cống hiến, những ý tưởng bạn đưa ra được mọi người đón nhận và tán thưởng nồng nhiệt. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tình cảm gia đình ít nhiều hòa dịu hơn. Người nhà cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vừa yên bình lại ấm áp, có một số việc bạn cũng nên tham khảo ý kiến người thân, kinh nghiệm của người lớn sẽ giúp ích rất nhiều trong kế hoạch của con giáp trong thời gian tới.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày cuối tuần, vận trình vụt sáng hơn sao, 3 con giáp mau chóng phát tài, tiền vàng đầy tủ, sự nghiệp thăng hoa, đón nhận nhiều may mắn, hỷ sự

Tử vi 3 ngày cuối tuần, vận trình vụt sáng hơn sao, 3 con giáp mau chóng phát tài, tiền vàng đầy tủ, sự nghiệp thăng hoa, đón nhận nhiều may mắn, hỷ sự

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn mau chóng phát tài, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 2 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu sang tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc