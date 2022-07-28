Tử vi 5 ngày tới (29/7 - 2/8), thần đồng tiên tri tiên đoán, 3 con giáp phúc lớn mệnh lớn, liên tục gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền của dồi dào, tha hồ tận hưởng vinh quang, vinh sủng

Tử vi 5 ngày tới (29/7 - 2/8), 3 con giáp may mắn có phúc, liên tục gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền của dồi dào.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, công danh rực rỡ. Con giáp vượt qua cửa ải khó khăn một cách ngoạn mục. Bản mệnh không biết phải làm gì khi tai họa tự dưng ập tới, nhưng bạn đừng quá lo bởi sẽ có quý nhân phù trợ hết lòng. Trước giờ bản mệnh làm nhiều chuyện tốt nên giờ xứng đáng được hưởng may mắn, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng. Các cặp đôi hãy thống nhất rõ ràng với nhau về kế hoạch trong thời gian này. Tình cảm giữa 2 người sẽ trở nên vững chắc hơn nhiều khi 2 người không vì quyết định của đối phương mà cảm thấy bất mãn.

Người tuổi Sửu trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, tài lộc thuận lợi. Nhờ có cục diện Nhị Hợp nâng đỡ mà mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều được thúc tiến mạnh mẽ. Bản mệnh nên nhân cơ hội tốt này để tìm kiếm nhà đầu tư cho mình, hoặc đơn giản hơn là tìm đối tác đáng tin. Tài lộc vượng phát. Lộc làm ăn khá vượng dành cho những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Chuyện tình cảm không có phiền lo. Con giáp may mắn này và nửa kia đang bước vào giai đoạn nồng nàn, mãnh liệt nhất. Người độc thân cũng có cơ hội được tìm hiểu, hò hẹn với người mình thầm thương trộm nhớ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Trong công việc, con giáp tin tưởng về những đánh giá của cấp trên có thể bạn sẽ nhận được những lời khen xứng đáng. Tài lộc từ đây cũng thăng hoa, nhờ những thành công trước đó mà bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân lên gấp mấy lần. Con giáp nên lập kế hoạch tài chính để vừa thoải mái chi tiêu vừa có vốn liếng dư dả cho những phi vụ làm ăn trong tương lai. Tình cảm của con giáp khá tốt, nhẹ nhàng, tin cậy. Con giáp độc thân có thể tìm được đối tượng hợp ý sau thời gian dài chờ đợi. Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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