Tử vi cuối tháng 6 âm lịch, sách tiên tri ấn định, 3 con giáp đón lộc trời ban, công danh thăng hạng, phú quý đầy nhà, vận may ngập cửa, tiền vàng, của cải chất đầy trong kho

Tử vi cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp may mắn công danh thăng hạng, phú quý đầy nhà, sống trong vinh hoa, phú quý.
- Tử vi 9 ngày tới (28/7 - 5/8), đẩy lùi vận xui, cát lộc hưng thịnh, 3 con giáp vận trình viên mãn, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, đón nhận nhiều tin vui hiếm thấy
- Tử vi 7 ngày tới (28/7 - 3/8), thần đồng tiên tri tiên đoán, 3 con giáp vét sạch vận may, gom hết tài lộc, hưởng trọn phúc trời, thuận lợi thăng tiến, tiền tài nhiều không đếm xuể
Tuổi Mùi
Đường tài lộc của tuổi Mùi trong cuối tháng 6 âm lịch hanh thông, phát triển. Những người làm công ăn lương có vận may tiền bạc bất ngờ, như được cho tiền hoặc trúng thưởng từ những trò chơi may mắn. Người kinh doanh, buôn bán thì làm ăn phát đạt, tiền bạc liên tục đổ về tay.
Đường tình duyên có dấu hiệu tích cực. Con giáp độc thân tìm được tình yêu sau thời gian chờ đợi, người đã thành gia lập thất có được hạnh phúc viên mãn.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý trong cuối tháng 6 cát lộc hanh thông, công danh hưng thịnh. Chuyện làm ăn buôn bán vô cùng thuận lợi. Bản thân con giáp may mắn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.
Tiền bạc dư dả, bản mệnh nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Hãy chi tiêu thật khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu trong cuối tháng 6 âm lịch đón nhận hỷ sự. Nguồn thu nhập của bản mệnh khá ổn định. Đường tài lộc vẫn đang trên đà tăng tiến, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khoảng thời gian tới vì những dự án, kế hoạch lớn hơn đang chờ bạn trong tương lai, hứa hẹn mang về thành công vang dội.
Người độc thân có vận đào hoa nở rộ, có thể tìm được người trong mộng dễ dàng. Những ai đã lập gia đình thì có thể sẽ đón nhận tin vui từ nửa kia mang lại.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.