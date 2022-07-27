Tử vi 9 ngày tới (28/7 - 5/8), đẩy lùi vận xui, cát lộc hưng thịnh, 3 con giáp vận trình viên mãn, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, đón nhận nhiều tin vui hiếm thấy

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 20:08

Tử vi 9 ngày tới (28/7 - 5/8), 3 con giáp may mắn tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn thăng tiến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Vận trình của con giáp khá may mắn, mọi việc hanh thông suôn sẻ. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cộng thêm khả năng lãnh đạo tốt nên trong tương lai có thể trở thành lớp lãnh đạo kế cận.

Chuyện tình cảm của bạn nhìn chung yên ổn, giữa hai người không có quá nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết theo thời gian.

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Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, công danh thịnh vượng. Con giáp đón thần may mắn nên sẽ rủng rỉnh hầu bao. Ngoài ra, bạn sẽ có nhiều chuyến công tác có lợi cho việc đàm phán, huy động nguồn vốn chu. Lời khuyên dành cho bạn là nên tích cực đi ra ngoài để mở mang tầm mắt, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau. Bản mệnh cảm thấy may mắn khi có người ấy bên cạnh.

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Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, công danh thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Chính Tài là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi từ cấp trên, đối tác, khách hàng. Bạn bè, người thân cũng có thể cho bạn một khoản tiền làm vốn.

Mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc của bạn.

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Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

 

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