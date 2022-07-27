Tử vi 2 ngày tới (28/7 - 29/7), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp có mệnh đại gia, vận may dư dả, phúc khí đầy nhà, làm ăn thuận lợi, của cải đầy kho, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 18:11

Tử vi 2 ngày tới (28/7 - 29/7), 3 con giáp may mắn phúc khí đầy nhà, làm ăn thuận lợi, sống trong giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới cát lộc thăng hoa, làm ăn thuận lợi. Chính Tài đảm bảo thu nhập vững vàng, bản mệnh biết cách kiếm tiền, cũng biết cách giữ tiền, chẳng tiêu xài hoang phí. Sự nghiệp có nhiều bước tiến mới khi cơ hội thăng tiến liên tục tìm đến bạn. Con giáp hãy nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ để phất lên làm giàu.

Đường tình duyên vượng sắc. Bản mệnh và nửa kia mong muốn người ấy hiểu được lòng nhau, cùng đồng hành qua những khó khăn của cuộc sống. Người độc thân cần mở lòng mới có thể đón nhận tình yêu.

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Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới cát lộc thăng hoa, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc hưng thịnh. Chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Mùi cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình.

Con giáp cũng cần phải lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Khi đến gần với tình yêu thì hãy mở rộng lòng mình. Quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi, chớ để mình chìm đắm mãi trong quá khứ.

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Người tuổi Sửu trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, may mắn dư dả. Con giáp sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chuyện làm ăn dù lớn hay nhỏ cũng đều thuận lợi, ai nấy nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Cơ hội kéo nhau liên tiếp tìm đến, bản mệnh hãy tranh thủ nắm bắt để sự nghiệp càng thể mở mang, hưng thịnh.

Có người dẫn dắt mai mối giúp con giáp này tìm được nhân duyên đời mình. Dù mới gặp nhau một lần mà để lại bao thương nhớ, có vẻ như trái tim bạn đã thực sự rung động, tuy nhiên vẫn còn e ngại mà chưa dám tiến đến với nhau.

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Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, may mắn dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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