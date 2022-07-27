Tử vi 7 ngày tới (28/7 - 3/8), thần đồng tiên tri tiên đoán, 3 con giáp vét sạch vận may, gom hết tài lộc, hưởng trọn phúc trời, thuận lợi thăng tiến, tiền tài nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 18:40

Tử vi 7 ngày tới (28/7 - 3/8), 3 con giáp may mắn vét sạch vận may, hưởng trọn phúc trời, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Con giáp may mắn có nguồn thu nhập từ công việc chính vô cùng ổn định. Bản mệnh biết cách hoàn thành công việc bằng chính khả năng của mình, do đó những gì có được trong thời gian này cũng là phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Người độc thân trong thời gian này cũng có cơ hội gặp gỡ người khác phái, nhưng nếu không chịu mở lòng mình ra, thể hiện thái độ thân thiện hơn thì e rằng cơ hội lần này cũng sớm trôi qua thôi.

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Người tuổi Tý trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới thuận đường công danh, hanh thông tiền của. Con giáp say mê làm việc, tận tâm cống hiến vì những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bản mệnh có cơ hội thăng tiến, chạm đến vinh quang, tài lộc. Ngoài ra, con giáp còn có cơ hội gặp được những người cùng chí hướng, đồng hành xây dựng một tương lai hưng thịnh.

 

Nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ mà bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong các mối quan hệ, giao tiếp hiệu quả hơn và nhờ đó gặt hái được kha khá thành công.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới thuận đường công danh, hanh thông tiền của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới được Tam hợp che chở nên liên tiếp đón nhận vận may. Con giáp có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực phấn đấu thì thu nhập sẽ vô cùng khả quan. Con giáp cũng được khuyên nên tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng các mối quan hệ. Điều này vừa giúp con giáp có được niềm vui hiện tại còn mang lại lợi ích cho tương lai về sau.

Đường tình duyên của con giáp  đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người có đôi sắp bước đến một nấc mới trong mối quan hệ, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

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Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới được Tam hợp che chở nên liên tiếp đón nhận vận may - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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