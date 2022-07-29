Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/7/2022, sách trời chỉ rõ, 3 con giáp công danh bứt phá, tài lộc thăng hoa, may mắn dư dả, thỏa chí làm giàu, vận trình bay cao, thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 06:38

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/6/2022, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát đạt, tiền lộc dư dả, sống trong giàu sang, vượng phát.

Tuổi Tý

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý vận trình thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi. Nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh mà công việc của con giáp hoàn thành các kế hoạch sớm hơn dự định ban đầu. Bên cạnh đó, Cát Tinh soi chiếu, bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp với mình, từng bước xây dựng tương lai vững chắc. Tài lộc của Tý cũng vì thế mà ngày càng rộng. Tý chi tiêu thả ga không cần nhìn giá.

Chuyện tình duyên của bản mệnh khá êm ả. Dù có nhiều thử thách nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Tý vận trình thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi gặp nhiều  tui vui bất ngờ. Công việc tiến triển khá tốt đẹp, bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên càng nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi. Tuy phía trước có nhiều thử thách nhưng với tài trí và quyết tâm của mình, con giáp nhất định sẽ vượt qua và chạm tay đến đỉnh cao sự nghiệp. Tài lộc khởi sắc, nhiều khả năng sẽ kiếm được món lợi lớn, số dư trong tài khoản cũng tăng lên nhanh chóng. 

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng mặn nồng. Trong khi đó, người độc thân mải mê với công việc mà không bận tâm lắm đến việc tìm kiếm tình yêu.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi gặp nhiều  tui vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Công danh sự nghiệp của con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ cộng với nỗ lực cá nhân nên phát triển vượt bậc. Vì vậy, hãy tận dụng thất tốt cơ hội lần này để trở nên giàu sang. Trong thời gian này, nếu nhận được lời mời hợp tác làm ăn thì con giáp có thể cân nhắc nhận lời bởi có thể thu nhiều lợi nhuận. 

Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai càng thêm trân trọng và bao dung cho nhau để cùng gìn giữ tổ ấm. Gia đình mãi là bến đỗ yên bình để bạn có thể trở về và thả lỏng bản thân bất cứ lúc nào.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mão vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn vận trình thăng hoa, may mắn liên tiếp, Dần bị tiểu nhân đeo bám, xui xẻo đủ đường

Tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn vận trình thăng hoa, may mắn liên tiếp, Dần bị tiểu nhân đeo bám, xui xẻo đủ đường

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Mão - Thìn gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông. Trong khi đó, người tuổi Dần tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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