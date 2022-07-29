Tử vi 2 ngày cuối tuần (30-31/7/2022): 3 con giáp được Hồng Loan chiếu mệnh, rủng rỉnh tiền tiêu, tình duyên đỏ chót, đi một bước gặp được quý nhân

3 con giáp may mắn nhất dịp cuối tuần vì gặp được quý nhân giúp họ kiếm thêm nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Mùi ơi, cuối tuần đến rồi, bạn có thể tranh thủ nghỉ ngơi đi vì công việc của bạn đang vô cùng suôn sẻ. Mùi làm kinh doanh cuối tuần thu lợi nhuận lớn. Mùi làm công ăn lương được cấp trên hết lời khen ngợi vì quá chăm chỉ, có trách nhiệm.

Tình yêu của bạn đang phát triển. Bạn có một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Người ấy yêu chiều bạn hết mình còn định tặng bạn một món quà bất ngờ là chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài. Đúng là không còn gì vui hơn phải không!

Mùi làm kinh doanh cuối tuần thu lợi nhuận lớn. Mùi làm công ăn lương được cấp trên hết lời khen ngợi vì quá chăm chỉ, có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thông minh, sáng dạ, làm việc gì cũng có trước có sau. Họ không bao giờ chịu thua bất cứ ai, có việc gì cũng làm đến nơi đến chốn. 2 ngày cuối tuần (30-31/7/2022), cơ duyên đến với Dậu khi kí được một hợp đồng có giá trị lớn. Bạn nhận được số tiền hoa hồng khủng cũng đồng nghĩa với thưởng cuối năm tăng lên. Bạn cần phải chỉn chu, cố gắng hơn nữa để cấp trên thăng chức cho mình nhé.

Chuyện tình cảm đang tiến triển. Làm gì thì làm cũng nên quan tâm tới người ấy thị họ mới có cảm giác có đi có lại nhé. Đừng bao giờ để cho tình cảm này nhạt phai vì đây là người bạn đời hợp với bạn nhất.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người vô cùng may mắn những ngày cuối tuần này. Cứ tưởng chuyện không giải quyết được nhưng lại gặp được quý nhân làm dữ hóa lành. Công việc bỗng nhiên suôn sẻ lạ thường khi có người ấy giúp đỡ. Hợp đồng được kí kết, tiền bạc vào tay, bạn lập được công lớn khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Không những thế, người mà bạn theo đuổi bỗng bật đèn xanh làm bạn quá vui. Tình yêu phơi phới, công việc như ý, đúng là bạn gặp được vận may rồi đó. Phải tính chuyện ăn mừng đi nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Ra đường đụng tiểu nhân, top 3 con giáp vận đen đeo đuổi không ngừng trong tháng 8 Bước vào tháng 8 tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều trắc trở về mọi phương diện, tinh thần suy giảm, sự nghiệp tụt dốc, tiền tài dậm chân tại chỗ.

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