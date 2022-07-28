Bước vào tháng 8, 3 con giáp vướng phải nghịch cảnh: Kẻ gặp tiểu nhân, người lận đận sự nghiệp lẫn tình duyên

Tử vi tháng 8 cho biết Tỷ Kiên sẽ đem tới nhiều phiền phức cho người tuổi Mão trong tháng này Con giáp này dễ vướng phải những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, hãm hại đủ đường, khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiền tài cũng dậm chân tại chỗ. Tiểu nhân không ngừng ngáng trở, quấy phá khiến bạn nhiều lúc lực bất tòng tâm, dần dần khiến tinh thần làm việc giảm sút, không còn nhiệt tình được nữa.

Tuổi Mão vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, người thuộc con giáp này cần phải mở rộng các mối nên cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn, việc này có thể sẽ giúp mọi người có cái nhìn tốt hơn về bạn, các mối quan hệ sẽ dần được phát triển.

Bước vào tháng mới, người tuổi Tỵ cần phải đặc biêt chú ý tập trung cho công việc, bạn đang bị những áp lực làm phân tâm, lơ là và dần bỏ bê bản thân cũng như công việc của mình, điều này sẽ giúp cho kẻ tiểu nhân tìm thấy cơ hội gây hại, vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết. Người làm kinh doanh có thể khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tháng, tuy nhiên cũng sẽ phải đối mặt với một số khó khăn, nhất là thất thu về tài chính. Tuy nhiên, bạn nên xem những khó khăn là bài học giúp bạn trở nên trưởng thành hơn, tránh sầu não ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc.

Khi ra khỏi nhà trong tháng này, bạn nên thận trọng, bảo vệ bản thân tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm mờ đi lí trí của mình. Tuy nhiên, về mặt phương diện tình cảm trong thắng này, người tuổi Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng, có sự thăng tiến trong cảm xúc, người cần gặp sẽ tự khắc đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong tháng 8 này gặp nhiều biến động trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Tinh thần làm việc không ổn định, phát sinh tâm lý xấu đi, hành vi tự phát, làm trước nghĩ sau, mặc kệ hậu quả. Sự nghiệp của con giáp này dường như đang xuất hiện những quãng trầm. Chuyện làm ăn không tốt lắm, con giáp này cần bình tĩnh để chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.

Về mặt tình cảm, bạn cần đặc biệt chú ý kẻo tình cảm rạn nứt bởi những mâu thuẫn không đáng có. Đặc biệt cần cẩn trọng với kẻ thứ ba đang cố chen chân vào mối quan hệ của hai, cả hai hãy trao đổi thẳng thắn với nhau, đôi bên cũng cần phải tin tưởng vào nhau hơn thay vì nghe người ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

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