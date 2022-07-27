Top 3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 14:25

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8) top 3 con giáp này sẽ có vận tài lộc thăng hoa, tiền hứng đầy tay.

1. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

10 ngày tới (28/7 - 6/8) chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Top 3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8) Chính Tài nhập cục, vì vậy mà công việc của người tuổi Thìn sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cực kì thăng hoa. Người tuổi Thìn dễ dàng kiếm thêm thu nhập về cho mình, chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng, tạo thêm động lực làm việc cho con giáp này.

Tuy nhiên, khi tài lộc đang dư dả, người tuổi Thìn cũng cần phải dành cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những khi xảy ra chuyện bất ngờ phải dùng đến tiền. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thông tin về một vài lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền ngày càng sinh sôi nảy nở, tạo thêm cơ hội phát tài phát lộc cho bản thân mình.

Top 3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Thân

10 ngày sắp tới, cho thấy Lục Hợp sẽ ghé thăm con giáp này, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, đường tài lộc cực vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Trong 10 ngày sắp tới này, người tuổi Thân dễ dàng tạo dựng được lợi thế cho bản thân khi tranh thủ thời cơ sẵn có, không để cơ hội quý giá trôi qua mất.

Người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội gặp được quý nhân trong ngày thứ 3. Con giáp này có thể học được những điều rất giá trị của những quý nhân phù trợ và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Đặc biệt, khi gặp trục trặc trong bất kì vấn đề gì, người tuổi Thân cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ trợ giúp, nhất là những quý nhân mang tuổi Thìn, tuổi Tý. 

Top 3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng tiền trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tháng 7 (28/7-31/7): Top 3 con giáp cho thấy 'mọi khó khăn là điềm báo cơ hội', 'thần may mắn' mỉm cười ban phát nhiều tài lộc, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

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Tử vi cho biết, 4 ngày tới, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc của 3 con giáp này sẽ bắt đầu.

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