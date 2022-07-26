Tử vi 2 ngày tới (27/7 - 28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, tiền bạc dư dôi, làm ăn phát đạt, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 21:46

Tử vi 2 ngày tới (27/7 - 28/7), 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dôi, làm ăn phát đạt, sống trong giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới phúc khí hanh thông, làm ăn thuận lợi. Dạo trước, con giáp đã phải chịu không ít vất vả. Thế nhưng, trời không phụ lòng người, bản mệnh vào thời gian này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã không bỏ cuộc. Tiền tài một khi đã đến thì nhiều vô kể. Con giáp có khả năng sẽ phất lên chỉ trong một đêm.

Mối quan hệ giữa con giáp và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới phúc khí hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Có quý nhân phù trợ, con giáp có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong gia đình. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn quan tâm đến những thành viên khác trong gia đình, kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.

Vận tình duyên vượng phát, con giáp còn độc thân có thể tìm thấy "chân ái" của đời mình, có được một cái kết viên mãn như trong cổ tích.

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Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới đón nhận nhiều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, với sự tin tưởng và giúp đỡ của cấp trên, công việc của người tuổi Dậu trong 2 ngày tới sẽ phất lên như diều gặp gió. Cả danh tiếng và tiền của đều được nâng tầm rõ rệt, bản mệnh thỏa sức chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Con giáp may mắn này có thể thử sức ở một vài lĩnh vực mới mà từ trước tới nay chưa hề đụng tay tới để tìm kiếm cơ hội rèn luyện bản thân. Thời vận đang đến, bản mệnh làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao.

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Công việc của người tuổi Dậu trong 2 ngày tới sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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