Tử vi 11 ngày tới (27/7 - 6/8), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp vận phúc lên hương, công danh phát đạt, tiền bạc dư dôi, nghênh đón nhiều vận may hiếm thấy

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 18:40

Tử vi 11 ngày tới (27/7 - 6/8), 3 con giáp may mắn phát tài, đón nhiều vận may hiếm thấy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới vận trình lê hương, cát khí dư dả. Con giáp đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng trong công việc. Do đó, bản mệnh càng lúc càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những sai lầm trước đó. Nhìn chung, vận mệnh của con giáp trong thời gian tới không có gì đáng ngại.

Gia đạo êm ấm, vợ chồng cần tâm sự với nhau nhiều. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian cho những người thân yêu và vun vén hạnh phúc gia đình.

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Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới vận trình lê hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Con giáp may mắn tài lộc dồi dào, người buôn bán, kinh doanh làm ăn tấn tới. Bản mệnh cần tận dụng cơ hội hiếm có này làm việc chăm chỉ hơn, mở rộng quy mô làm ăn, tích lũy một khoản cho tương lai.

Đường tình duyên thuận lợi, nhân duyên hài hòa, các mối quan hệ phát triển tốt đẹp hơn. Con giáp này hiểu rằng để có được niềm vui như bây giờ tuổi Dậu đã phải trải qua bao nhiêu vất vả nên vô cùng trân trọng những gì mình đang có.

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Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 11 ngày tới lộc lá đầy nhà, làm ăn thuận lợi. Tam hợp quý nhân còn dẫn lối chỉ đường cho con giáp tìm được lối đi cho mình, sự nghiệp theo đó mà thăng tiến. Sự nghiệp của bản mệnh đang rất tốt nên hãy tranh thủ trau dồi thêm kiến thức cho mình để sớm đạt được những mục tiêu như mong muốn.

Vận đào hoa cực vượng, đón chờ tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp được mối nhân duyên ưng ý, người đang yêu sẽ tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề mà bản mệnh và đối phương còn bất đồng và mẫu thuẫn trước đó.

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Người tuổi Tuất trong 11 ngày tới lộc lá đầy nhà, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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