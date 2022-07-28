Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này may mắn tràn trề, giàu sang phú quý, vận trình trơn tru, tiền đồ xán lạn

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 16:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), 3 con giáp này "khổ tận cam lai", vận rủi hóa lành, làm ăn thông thuận, sự nghiệp thăng tiến, ăn nên làm ra, giàu lên trông thấy.

Tuổi Dậu

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), người tuổi Dậu sẽ có điềm lành từ những quý nhân xung quanh, vận may của họ sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đối với những người làm công ăn lương, thời gian tới công việc bất ngờ trơn tru, vận may giàu có cũng bắt đầu có tia sáng hy vọng, họ dễ dàng kiếm được nhiều tiền, vạn sự như ý, không chỉ giàu bình thường mà là rất giàu.

Theo tử vi 12 con giáp, đối với những người làm ăn kinh doanh có thể đạt được kết quả tốt trong công việc, dù làm kinh doanh trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ hài lòng với thành tựu đạt được. Người tuổi Dậu vốn dĩ muốn xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn hơn, sung túc hơn, thì trong năm nay có thể trở thành hiện thực.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này may mắn tràn trề, giàu sang phú quý, vận trình trơn tru, tiền đồ xán lạn - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), người tuổi Dậu sẽ có điềm lành từ những quý nhân xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn là điều nằm trong tầm tay Hợi. Thời gian này, con giáp này còn gặp nhiều may mắn hơn, bản mệnh không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dù làm nghề gì cũng dễ dàng gặt hái thành công.

Những người làm kinh doanh đầu tư ít thì sinh lời nhiều, đầu tư nhiều thì lại không tránh được rủi ro. Vậy nên Hợi hãy chọn cách an toàn nhất cho mình. Có thể trong vài năm tới con giáp này sẽ thành đại gia lúc nào không hay.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này may mắn tràn trề, giàu sang phú quý, vận trình trơn tru, tiền đồ xán lạn - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn là điều nằm trong tầm tay Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), xui xẻo tự khắc qua đi, đón chờ tuổi tý sẽ là 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn. Đặc biệt, năm mới này, họ được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo.

Theo tử vi 12 con giáp, có 1 điều mà người tuổi Tý cần ghi nhớ trong năm nay, đó là không nên tò mò và quá quan tâm đến chuyện của người khác để tránh gặp rắc rối. Ngoài ra, họ cũng cần kiểm soát tính khí của mình, kiềm chế sự nóng nảy thì tài lộc sẽ ngày càng dồi dào.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này may mắn tràn trề, giàu sang phú quý, vận trình trơn tru, tiền đồ xán lạn - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều ngày mai (29/7/2022), xui xẻo tự khắc qua đi, đón chờ tuổi Tý sẽ là 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29/7 - 31/7), PHÚC ĐỨC CĂNG ĐẦY, 3 con giáp này thừa hưởng vinh hoa của Thần Tài mà ăn nên làm ra, công danh 'kết trái ngọt', đại sự thành toàn, may mắn xum xuê

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29/7 - 31/7), PHÚC ĐỨC CĂNG ĐẦY, 3 con giáp này thừa hưởng vinh hoa của Thần Tài mà ăn nên làm ra, công danh 'kết trái ngọt', đại sự thành toàn, may mắn xum xuê

Theo dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (29/7 - 31/7), nhờ sự hỗ trợ từ Thần Tài, 3 con giáp này hừng hực sức sống, đầy lửa đam mê, may mắn vượt trội, sự nghiệp khởi sắc, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 29/7/2022 tử vi ngày 29/7 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 36 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi