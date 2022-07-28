Rộ tin đồn Lê Phương hạ sinh con thứ 4 và đã kết hôn được 15 năm, sự thật ra sao?

Sao Việt 28/07/2022 17:13

Lê Phương bức xúc khi có kẻ mạo danh, lập nick ảo tung tin đồn thất thiệt về mình.

Lê Phương là một nữ diễn viên quen thuộc trên màn hình, cô chuyên vào những vai chính diện, hiền lành, yếu đuối. Nữ diễn viên không ngại công khai việc từng rạn nứt trong hôn nhân và hiện tại cô nàng đang hạnh phúc bên người chồng mới của mình. 

Sự việc xảy ra gần đây, cô nàng bị một tài khoản ảo mạo danh và đăng những thông tin thất thiệt về cô, cụ thể tài khoản này đưa tin Lê Phương đã hạ sinh con thứ tư, kết hôn 15 năm và từng xuýt chia tay chồng hiện tại. 

Rộ tin đồn Lê Phương hạ sinh con thứ 4 và đã kết hôn được 15 năm, sự thật ra sao? - Ảnh 1
Thông tin đăng tải mạo danh Lê Phương. Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương đăng tải dòng trạng thái đính chính tin đồn sai sự thật. Cô viết: "Em chỉ mới 2 con và duy nhất một trang này chính chủ - có dấu tích xanh. Liu liu mấy trang giả, mạo danh mà đưa tin cũng sai thì đúng là chẳng có gì thật".

Rộ tin đồn Lê Phương hạ sinh con thứ 4 và đã kết hôn được 15 năm, sự thật ra sao? - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình: Lê Phương đăng đàn đính chính sự việc

Ngay dưới bài đăng, Lê Phương nhắn mọi người nên cảnh giác, bày tỏ sự bức xúc: "Trang giả mạo đây ạ, rất là vô học khi đưa tin như thế!". 

Không chỉ Lê Phương, nhiều nghệ sĩ không ít lần bị kẻ xấu lập ra những trang giả mạo để chuộc lợi, lừa gạt. Hành động này ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của họ. Chính vì thế, mọi người cần nâng cao cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo và tiếp nhận thông tin một cách chính xác nhất.

See the source image Lê Phương và chồng hiện sống rất hạnh phúc bên cạnh các con

Nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân khá mãn nguyện bên người chồng biết quan tâm và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống cùng mình. Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành. Cô mừng vì Trung Kiên và con trai Cà Pháo gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Lê Phương được nhận xét là ngày càng trẻ trung. Cô có gương mặt thanh tú và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Khi được ở bên cạnh người mình yêu thương, hạnh phúc thì nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng là điều dễ hiểu.

Từ khóa:   Lê Phương diễn viên Lê Phương sao Việt

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