Chuyện gì đây: Kết hôn chưa đầy 3 tháng, vợ diễn viên Anh Tú 'đau đớn gục ngã' khi phát hiện chồng có 'người mới'?

Hậu trường 26/07/2022 13:50

Dòng trạng thái mới của diễn viên Anh Tú và vợ hotgirl thu hút nhiều sự chú ý.

Huyền My từng được biết đến là người yêu tin đồn của cầu thủ Quang Hải vào khoảng cuối năm 2019. Tuy nhiên, trước nhiều bằng chứng hẹn hò được cư dân mạng soi ra thì phía Quang Hải và cả Huyền My đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. 

Bẵng đi một thời gian, vào tháng 5/2022 vừa qua, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi Huyền My thông báo lên xe hoa cùng nam diễn viên điển trai Anh Tú. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, Anh Tú và Huyền My không ngần ngại rải nhiều lời mật ngọt dành cho nhau. Đồng thời, cả 2 cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh thâm mật như khóa môi, ôm ấp,...

Chuyện gì đây: Kết hôn chưa đầy 3 tháng, vợ diễn viên Anh Tú 'đau đớn gục ngã' khi phát hiện chồng có 'người mới'? - Ảnh 1
Lễ đính hôn của Anh Tú - Huyền My diễn ra vào tháng 5/2022 vừa qua - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, chỉ sau vài tháng kết hôn, nam diễn viên Anh Tú bất ngờ đăng ảnh cầm tay một cô gái mặc váy cưới kèm dòng trạng thái: "Một bộ ảnh cưới với cô dâu... mới, ở một vũ trụ khác". Bài đăng này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

Đáng nói, trên trang cá nhân của Huyền My, cô nàng cũng khoe loạt ảnh tương tự. Đồng thời, cô nàng cũng bày tỏ cảm xúc rằng: "Chồng em chụp ảnh cưới với cô dâu mới mọi người ạ. Đau đớn, gục ngã".

Chuyện gì đây: Kết hôn chưa đầy 3 tháng, vợ diễn viên Anh Tú 'đau đớn gục ngã' khi phát hiện chồng có 'người mới'? - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, cặp đôi cùng đăng tải hình cưới với cô gái giấu mặt kèm dòng trạng thái hài hước ẩn ý đây là 'cô dâu mới' của Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Xem tới đây, cư dân mạng mới chợt nhận ra, cô dâu trong bức hình của cặp đôi đăng tải chính là Huyền My. Hóa ra là cặp đôi dùng cách hài hước này để thu hút sự chú ý để phát cẩu lương đây mà. Có thể thấy, sau vài tháng về chung một nhà, Anh Tú và Huyền My đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. 

Chuyện gì đây: Kết hôn chưa đầy 3 tháng, vợ diễn viên Anh Tú 'đau đớn gục ngã' khi phát hiện chồng có 'người mới'? - Ảnh 3
Nhiều người tinh ý nhận ra cô dâu mới tỏng ảnh chính là Huyền My - Ảnh: Internet

Anh Tú là một trong những gương mặt điển trai trên phim truyền hình. Nam diễn viên từng đạt giải Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016 và ghi dấu ấn khi góp mặt trong một số bộ phim đình đám như Tao Không Xa Mày, Bán Chồng,... 

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Sau khoảng thời gian tìm hiểu, diễn viên Anh Tú và “cô chủ tiệm nail” Huyền My chính thức về chung nhà vào ngày 18/5 vừa qua.

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