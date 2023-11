Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Anh Tú và Huyền My quyết định về chung một nhà. Buổi lễ được tổ chức ở Nghệ An vào sáng 18/5. Tối cùng ngày là tiệc cưới với sự tham gia của người thân, bạn bè của cô dâu. Được biết, "Cô chủ tiệm nail" Huyền My là bạn gái cũ của cầu thủ Quang Hải, cả hai đã từng có quãng thời gian ngắn hẹn hò, đồng hành cùng với nhau. Song, cả hai đã quyết định dừng lại và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Một thời gian sau, cô và diễn viên Anh Tú đã tìm hiểu và tiến xa hơn.

Ảnh cưới đẹp ngất ngây của 'tân lang - tân nương' - Ảnh: Internet

Nguyễn Anh Tú được biết đến khi anh đăng quang "Cười xuyên Việt". Sau cuộc thi, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV,... Được biết, nam diễn viên sinh năm 1993 tại TP.HCM. Trước khi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên và theo đuổi nghề diễn, anh từng làm phục vụ bàn, phụ hồ để kiếm sống. Bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia là Tao Không Xa Mày, sau đó là Vui trong phim "Bán chồng". Nhờ nét diễn gần gũi, mộc mạc, quán quân Cười xuyên Việt được nhiều khán giả yêu thích và mến mộ. Anh cũng xuất hiện rất nhiều trong các dự án MV ca nhạc, người mẫu ảnh, các series online… Anh Tú từng được đề cử nhận giải thưởng: Ngôi Sao Xanh 2019 và Mai Vàng 2019.