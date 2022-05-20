Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG

Hậu trường 20/05/2022 06:00

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, diễn viên Anh Tú và “cô chủ tiệm nail” Huyền My chính thức về chung nhà vào ngày 18/5 vừa qua.

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Anh Tú và Huyền My quyết định về chung một nhà. Buổi lễ được tổ chức ở Nghệ An vào sáng 18/5. Tối cùng ngày là tiệc cưới với sự tham gia của người thân, bạn bè của cô dâu. Được biết, "Cô chủ tiệm nail" Huyền My là bạn gái cũ của cầu thủ Quang Hải, cả hai đã từng có quãng thời gian ngắn hẹn hò, đồng hành cùng với nhau. Song, cả hai đã quyết định dừng lại và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Một thời gian sau, cô và diễn viên Anh Tú đã tìm hiểu và tiến xa hơn.

Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG - Ảnh 1
Ảnh cưới đẹp ngất ngây của 'tân lang - tân nương' - Ảnh: Internet

Nguyễn Anh Tú được biết đến khi anh đăng quang "Cười xuyên Việt". Sau cuộc thi, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV,... Được biết, nam diễn viên sinh năm 1993 tại TP.HCM. Trước khi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên và theo đuổi nghề diễn, anh từng làm phục vụ bàn, phụ hồ để kiếm sống. Bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia là Tao Không Xa Mày, sau đó là Vui trong phim "Bán chồng". Nhờ nét diễn gần gũi, mộc mạc, quán quân Cười xuyên Việt được nhiều khán giả yêu thích và mến mộ. Anh cũng xuất hiện rất nhiều trong các dự án MV ca nhạc, người mẫu ảnh, các series online… Anh Tú từng được đề cử nhận giải thưởng: Ngôi Sao Xanh 2019 và Mai Vàng 2019.

Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG - Ảnh 2
Không gian lễ đường hôm 18/5 vừa qua được trang trí nhiều ảnh cưới đẹp như mộng của cặp đôi - Ảnh: Internet

 

Anh Tú và Huyền My quen nhau trong thời gian dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM (tháng 7/2021). Sau 10 tháng yêu nhau, họ quyết định tiến đến hôn nhân. Nam diễn viên chia sẻ với truyền thông: "Càng trò chuyện với My, mình càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và chiều sâu bên trong con người My. Dần dần, tụi mình bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc. Thời điểm đó cũng là lúc Sài Gòn "đổ bệnh" trong đại dịch, khoảng tháng 7/2021". Mặc dù yêu xa, nhưng cả hai vẫn dành nhiều thời gian cho nhau. Anh thường xuyên ra thăm vợ. Ngược lại, vợ anh cũng thỉnh thoảng vào TP.HCM gặp anh. 

 

Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG - Ảnh 3
Dàn phù rể cực khủng, quy tụ nhiều sao nam đình đám - Ảnh: Internet
Diễn viên Anh Tú và bạn gái cũ Quang Hải quyết định kết hôn sau 10 tháng quen nhau: Đám cưới cổ tích hứa hẹn quy tụ dàn sao KHỦNG - Ảnh 4
Nhà gái cũng không phải dạng vừa - Ảnh: Internet

Được biết, sau hôn lễ ở Nghệ An, lễ cưới tại TP.HCM sẽ được tổ chức trong thời gian sớm, hứa hẹn có rất nhiều nghệ sĩ tham dự.

Lộ ảnh cưới của diễn viên Anh Tú và bạn gái xinh đẹp

Lộ ảnh cưới của diễn viên Anh Tú và bạn gái xinh đẹp

Diễn viên Anh Tú được biết tới sau khi đăng quang ngôi vị quán quân "Cười xuyên Việt" 2016.

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Từ khóa:   bạn gái Quang Hải Anh Tú Anh Tú - Huyền My

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