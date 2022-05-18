Lộ diện dàn 'bê tráp' của Anh Tú hội tụ toàn 'soái ca' làng hài: BB Trần, Hải Triều, Quang Trung tranh nhau 'giựt' spotlight chú rể

Hậu trường 18/05/2022 20:41

Diễn viên Anh Tú đã chia sẻ khoảnh khắc dàn bê tráp lên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngày 18/5, nam diễn viên Anh Tú và bạn gái Huyền My chính thức về chung một nhà sau khoảng thời gian hẹn hò. Diễn viên Anh Tú đã chia sẻ khoảnh khắc dàn bê tráp lên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể dàn bê tráp của nhà trai toàn những gương mặt soái ca, quen thuộc với khán giả truyền hình nhưải Triều, Võ Đăng Khoa, Quỳnh Lý, Quang Trung,...

Lộ diện dàn 'bê tráp' của Anh Tú hội tụ toàn 'soái ca' làng hài: BB Trần, Hải Triều, Quang Trung tranh nhau 'giựt' spotlight chú rể - Ảnh 1
Dàn bưng tráp của Anh Tú - Ảnh: Internet

 

Xuất hiện trong khung ảnh, dàn bê tráp diện sơ mi trắng, "tone sur tone" với trang phục của chú rể Anh Tú. Nếu như BB Trần và Hải Triều gây chú ý với diện mạo bảnh tỏn thì Quang Trung, Võ Đăng Khoa,... cũng chiếm spotlight bức ảnh với miệng cười toe toét. Song hạnh phúc và tâm điểm chú ý trong bức ảnh này không ai khác chính là diễn viên Anh Tú!

Lộ diện dàn 'bê tráp' của Anh Tú hội tụ toàn 'soái ca' làng hài: BB Trần, Hải Triều, Quang Trung tranh nhau 'giựt' spotlight chú rể - Ảnh 2
Hội tụ dàn diễn viên viên làng hài - Ảnh: Internet

 

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen cũng để lại bình luận chúc mừng ngày trọng đại của diễn viên Anh Tú. Đa số đều mong anh chàng và "cô chủ tiệm nail" sẽ sống đến trăm năm và sớm đón tin vui.

- "Nhìn dàn bê tráp nhà trai mà chất quá, trông ai cũng soái ca, bảnh tỏn cả".

- "Đẹp trai phong độ quá họ nhà trai ơi, kiểu này thì nhà gái cũng không kém cạnh rồi".

- "Chúc mừng Anh Tú nhé! Mong anh chị hạnh phúc bên nhau".

- "Nhìn nhà trai là biết thế nào cũng bắt được vợ cho Anh Tú rồi, chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé!".

Được biết Anh Tú và Huyền My công khai hẹn hò vào đầu năm 2022. Huyền My sinh năm 1997, kém Anh Tú 4 tuổi và hiện đang hoạt động ở lĩnh vực làm đẹp. Huyền My từng có thời gian ngắn hẹn hò với cầu thủ Quang Hải. Trong khi đó Anh Tú là diễn viên quen mặt với khán giả, anh từng đoạt giải Quán quân chương trình Cười xuyên Việt năm 2016. Anh  Tú từng xuất hiện trong một số phim điện ảnh như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu sao siêu ngố,...cùng với đó là nhiều phim truyền hình.

Lộ diện dàn 'bê tráp' của Anh Tú hội tụ toàn 'soái ca' làng hài: BB Trần, Hải Triều, Quang Trung tranh nhau 'giựt' spotlight chú rể - Ảnh 3
Vợ chồng Anh Tú và Huyền My - Ảnh: Internet

Anh Tú từng chia sẻ: "Càng trò chuyện với My, mình càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và chiều sâu bên trong con người My. Dần dần, tụi mình bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc".

 

Lộ ảnh cưới của diễn viên Anh Tú và bạn gái xinh đẹp

Lộ ảnh cưới của diễn viên Anh Tú và bạn gái xinh đẹp

Diễn viên Anh Tú được biết tới sau khi đăng quang ngôi vị quán quân "Cười xuyên Việt" 2016.

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