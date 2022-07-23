Nghi oan người phụ nữ lạ muốn bắt cóc con mình, diễn viên Hiếu Hiền lên tiếng xin lỗi

Hậu trường 23/07/2022 06:40

Người phụ nữ bị nhắc tới trong video của Hiếu Hiền đã đến nhà gặp nam diễn viên để nói rõ đầu đuôi sự việc.

Vài ngày trước, trên trang fanpage, Diễn viên Hiếu Hiền đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lạ mặt đã tự ý xông vào nhà. Nam diễn viên cho rằng, người phụ nữ này đã cố gắng bám theo vợ con về tận cổng và còn có ý dòm ngó vào bên trong ngôi nhà, hành vi mờ ám.

Trước sự việc, Hiếu Hiền đã bức xúc chia sẻ đoạn video và cho rằng người này có ý đồ bắt cóc con mình, kèm theo lời đe dọa: “Đừng để tôi gặp lại bà lần nữa".

Nghi oan người phụ nữ lạ muốn bắt cóc con mình, diễn viên Hiếu Hiền lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1
Hiếu Hiền chia sẻ đoạn clip người phụ nữ lạ mặt trước cổng nhà mình - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, đến chiều 22/7, Hiếu Hiền tiếp tục có chia sẻ liên quan đến vụ việc. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải bức ảnh anh chụp chung với người phụ nữ lớn tuổi nói trên cùng lời xin lỗi chân thành. Đồng thời, Hiếu Hiền cho hay đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, người phụ nữ lớn tuổi nói trên đã cùng người thân tới tận nhà anh để làm rõ sự việc.

Anh chia sẻ: "Vừa rồi mình có đăng clip một người phụ nữ lạ đẩy cửa rào vào nhà, và người đó chính là cô này đây. Chiều nay, cô đã đi cùng người cháu đến nhà để xin lỗi, do cô lớn tuổi nên cô tìm nhầm nhà với người bạn.

Con cũng mong được xin lỗi cô ạ, vì bây giờ tình trạng bỏ thuốc mê bắt cóc trẻ con nhiều quá nên con cũng hoảng lắm, thưa cô. Nếu đặt địa vị là con chắc cô và mọi người cũng sẽ hiểu.

Bây giờ thì Hiền xin phép được gỡ bài, clip xuống nha cả gia đình yêu, và rất cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người đã dành cho gia đình Hiền".

Nghi oan người phụ nữ lạ muốn bắt cóc con mình, diễn viên Hiếu Hiền lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2

Nghi oan người phụ nữ lạ muốn bắt cóc con mình, diễn viên Hiếu Hiền lên tiếng xin lỗi - Ảnh 3
Hiếu Hiền chia sẻ bức ảnh chụp chung với người phụ nữ lạ mặt - Ảnh: FBNV

Sau chia sẻ, nam diễn viên Bỗng dưng muốn khóc cũng đã xin phép gỡ đoạn video khỏi trang cá nhân đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến người phụ nữ lạ.

Hiếu Hiền sinh năm 1977, được biết đến qua các vai diễn trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tuyết Nhiệt Đới, Nụ Hôn Thần Chết, Bẫy Rồng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc... Anh kết hôn với bà xã Thùy Liên năm 2010 và hiện có 3 người con.

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