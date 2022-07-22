'Ngao ngán' thí sinh mang bụng bầu đi thi hoa hậu

Trong vòng 5 năm trở lại đây, chưa thời điểm nào Việt Nam có nhiều cuộc thi hoa hậu như hiện tại. Các cuộc thi nở rộ vào giai đoạn giữa và cuối năm, khiến công chúng có cảm giác "bội thực". Sắp tới, hàng chục cô gái sẽ được trao vương miện, khoác lên người danh hiệu hoa hậu, á hậu. Bên cạnh những thí sinh vừa có ngoại hình xinh đẹp và học vấn cao thì cũng có không ít những trường hợp “ô dề” khiến dân tình phải cạn lời. Mới đây, một thí sinh trong cuộc thi người đẹp đã làm cho netizen phải “ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa” khi ôm bụng bầu đi thi.

Thí sinh Đặng Thị Huyền đã mang thai 6 tháng tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân - Ảnh: Internet

Được biết, Đặng Thị Huyền đã mang thai 6 tháng nên cơ thể đã tăng cân khá nhiều, khiến cho cô di chuyển có phần nặng nề. Dân tình tỏ ra khó hiểu trước quy chế của cuộc thi, thắc mắc tại sao ban tổ chức vẫn cho phép thí sinh mang thai tham gia. Từ trước đến nay chưa có cuộc thi nào cho phép phụ nữ mang thai dự thi bởi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bà bầu. Nhìn cô nàng catwalk cực sung mà nhiều người không khỏi lo lắng.