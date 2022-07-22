'Ngao ngán' thí sinh mang bụng bầu đi thi hoa hậu

Hình ảnh thí sinh với vòng hai to bất thường vẫn "dũng cảm" thi hoa hậu, thậm chí có màn hô tên cực "ố dề" đã khiến dân tình được một phen tá hỏa.
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Trong vòng 5 năm trở lại đây, chưa thời điểm nào Việt Nam có nhiều cuộc thi hoa hậu như hiện tại. Các cuộc thi nở rộ vào giai đoạn giữa và cuối năm, khiến công chúng có cảm giác "bội thực". Sắp tới, hàng chục cô gái sẽ được trao vương miện, khoác lên người danh hiệu hoa hậu, á hậu. Bên cạnh những thí sinh vừa có ngoại hình xinh đẹp và học vấn cao thì cũng có không ít những trường hợp “ô dề” khiến dân tình phải cạn lời. Mới đây, một thí sinh trong cuộc thi người đẹp đã làm cho netizen phải “ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa” khi ôm bụng bầu đi thi.
Được biết, Đặng Thị Huyền đã mang thai 6 tháng nên cơ thể đã tăng cân khá nhiều, khiến cho cô di chuyển có phần nặng nề. Dân tình tỏ ra khó hiểu trước quy chế của cuộc thi, thắc mắc tại sao ban tổ chức vẫn cho phép thí sinh mang thai tham gia. Từ trước đến nay chưa có cuộc thi nào cho phép phụ nữ mang thai dự thi bởi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bà bầu. Nhìn cô nàng catwalk cực sung mà nhiều người không khỏi lo lắng.
Đặng Thị Huyền là đại diện đến từ Ninh Bình xuất hiện với bụng bầu vượt mặt tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân 2022. Mặc dù vậy, cô vẫn diện bikini và quần thêm khăn lụa quanh hông. Vì đang mang thai nên Đặng Thị Huyền đã phải thay đôi giày cao gót bằng một đôi giày đế xuồng. Nhưng ngay cả khi đã đi một đôi giày đế cao thì Đặng Thị Huyền vẫn thấp hơn nhiều so với chiếc micro.
Trước hình ảnh này, nhiều người cảm thấy ngán ngẩm khi những cuộc thi sắc đẹp xuất hiện tràn lan. Bên cạnh những đấu trường nhan sắc lớn như Miss Universe Vietnam, Miss Vietnam, Miss World Vietnam... thì có không ít những cuộc thi nhỏ đã mọc lên như nấm chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đã có khoảng 20 cuộc thi nhan sắc đã diễn ra và có khoảng 60 người đẹp được đăng quang Hoa hậu, Á hậu. Những cuộc thi được liên tục ra đời nhờ vào Nghị định 144 (có hiệu lực từ tháng 2/2021), cho phép các đơn vị tổ chức chỉ cần thông qua Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh - nơi tổ chức sự kiện.