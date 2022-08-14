Netizen "sởn da gà" trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo

Nhịp sống trẻ 14/08/2022 09:10

Trang Nemo vừa đăng tải hình ảnh khuôn mặt đỏ chót, sần sùi như bị bỏng khiến cộng đồng mạng hoảng hồn.

Hotgirl bán quần áo Trang Nemo từng khiến dư luận xôn xao sau vụ ẩu đả với Trần My tại shop quần áo của mình. Mới đây, cô nàng lại khiến dân tình hoảng hốt khi chia sẻ hình ảnh khuôn mặt được cho là đã tiêm trẻ hóa tế bào. Theo đó, gương mặt của Trang Nemo trở nên chẳng khác nào vừa bị bỏng nặng, xù xì. 

Netizen 'sởn da gà' trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo - Ảnh 1
Gương mặt của Trang Nemo bỗng nhiên trở nên chẳng khác nào vừa bị bỏng nặng, xù xì 

Tuy nhiên, Trang Nemo tỏ ra khá hào hứng, vui vẻ với diện mạo này. Cô tiết lộ mình đã chi ra 10 triệu để thực hiện dịch vụ tại thẩm mỹ viện gần nhà. 

 

Đây không phải là lần đầu tiên Trang Nemo thực hiện quá trình phẫu thuật thẩm mĩ. Cô chủ shop nổi tiếng nhiều thị phi này từng công khai quá trình can thiệp thẩm mĩ của mình. Gần như toàn bộ khuôn mặt của cô đã trải qua dao kéo, trong đó lông mày 7 lần, tiêm tan và tiêm dáng môi 4 lần, phun môi 3 lần, sửa mũi 2 lần, làm ngực 2 lần...

Netizen 'sởn da gà' trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo - Ảnh 2
Nhan sắc của Trang Nemo sau khi dao kéo đã thay đổi rất nhiều

Trước đó không lâu, Trang Nemo từng khiến cộng đồng mạng một phen hoang mang khi đăng tải ảnh da bị bóc vẩy, nhăn nheo. 

Netizen 'sởn da gà' trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo - Ảnh 3

Netizen đồng loạt "giải cứu Hoa hậu" khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo

Netizen đồng loạt "giải cứu Hoa hậu" khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo

Khoảnh khắc "chị chị em em" thân thiết giữa Ngọc Châu cùng 2 tiktoker đang được bàn tán rộng rãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

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