Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực "đỉnh" khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu

Jun Vũ và Elly Trần là hai người đẹp Việt đang được cộng đồng mạng Thái Lan săn đón bởi nhan sắc nữ thần cùng gu thời trang độc đáo.

Jun Vũ (Vũ Phương Anh) là nữ diễn viên, người mẫu của Vệt Nam sinh năm 1995 nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa". Năm 15 tuổi, Jun Vũ từng theo gia đình định cư tại Thái Lan, chính vì thế cô từng có cơ hội hoạt động nghệ thuật tại Thái Lan. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong sáng, Jun Vũ sớm thu hút được lượng fan hâm mộ nhất định. Jun Vũ (Vũ Phương Anh) là nữ diễn viên, người mẫu của Vệt Nam sinh năm 1995 nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa"

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp này cũng dần chuyển phong cách từ nữ tính, "bánh bèo" sang quyến rũ, năng động và gặp không ít ý kiến trái chiều, chê bai. Song Jun Vũ cũng khá linh hoạt khi thường xuyên biến hóa qua nhiều phong cách khác nhau. Điều này giúp cô nhận được không ít lời tán thưởng của fan hâm mộ. Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp này cũng dần chuyển phong cách từ nữ tính, "bánh bèo" sang quyến rũ, năng động

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Jun Vũ Jun Vũ từng công khai "đập mặt xây lại" nhưng cô vẫn nhận được sử ủng hộ từ cộng đồng mạng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng. Người đẹp sinh năm 1987 Elly Trần cũng là một cái tên nhận được sự chú ý đông đảo từ cộng động mạng Việt lẫn Thái Lan. Nổi tiếng từ khá lâu nhưng đến nay cái tên Elly Trần vẫn chưa hết "nhiệt". Elly Trần cũng là một cái tên nhận được sự chú ý đông đảo từ cộng động mạng Việt lẫn Thái Lan Với lợi thể vóc dáng đẹp, cân đối, Elly Trần thường xuyên thể hiện điểm mạnh của bản thân qua những bộ trang phục sexy, gợi cảm. Elly Trần thường xuyên thể hiện điểm mạnh của bản thân qua những bộ trang phục sexy, gợi cảm. Tuy nhiên, không phải lúc nào Elly Trần cũng xuất hiện với phong cách quyến rũ. Đôi khi, cô cũng làm mới mình với những item khác nhau như áo thun, quần short và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Bà mẹ hai con linh hoạt trong nhiều kiểu item đa dạng

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