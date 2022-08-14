Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực "đỉnh" khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu

Nhịp sống trẻ 14/08/2022 17:06

Jun Vũ và Elly Trần là hai người đẹp Việt đang được cộng đồng mạng Thái Lan săn đón bởi nhan sắc nữ thần cùng gu thời trang độc đáo.

Jun Vũ (Vũ Phương Anh) là nữ diễn viên, người mẫu của Vệt Nam sinh năm 1995 nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa". Năm 15 tuổi, Jun Vũ từng theo gia đình định cư tại Thái Lan, chính vì thế cô từng có cơ hội hoạt động nghệ thuật tại Thái Lan. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong sáng, Jun Vũ sớm thu hút được lượng fan hâm mộ nhất định. 

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 1
Jun Vũ (Vũ Phương Anh) là nữ diễn viên, người mẫu của Vệt Nam sinh năm 1995 nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa"

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp này cũng dần chuyển phong cách từ nữ tính, "bánh bèo" sang quyến rũ, năng động và gặp không ít ý kiến trái chiều, chê bai. Song Jun Vũ cũng khá linh hoạt khi thường xuyên biến hóa qua nhiều phong cách khác nhau. Điều này giúp cô nhận được không ít lời tán thưởng của fan hâm mộ.

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 2
Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp này cũng dần chuyển phong cách từ nữ tính, "bánh bèo" sang quyến rũ, năng động

 

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 3
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Jun Vũ

Jun Vũ từng công khai "đập mặt xây lại" nhưng cô vẫn nhận được sử ủng hộ từ cộng đồng mạng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Người đẹp sinh năm 1987 Elly Trần cũng là một cái tên nhận được sự chú ý đông đảo từ cộng động mạng Việt lẫn Thái Lan. Nổi tiếng từ khá lâu nhưng đến nay cái tên Elly Trần vẫn chưa hết "nhiệt".

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 4
Elly Trần cũng là một cái tên nhận được sự chú ý đông đảo từ cộng động mạng Việt lẫn Thái Lan

Với lợi thể vóc dáng đẹp, cân đối, Elly Trần thường xuyên thể hiện điểm mạnh của bản thân qua những bộ trang phục sexy, gợi cảm. 

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 5
Elly Trần thường xuyên thể hiện điểm mạnh của bản thân qua những bộ trang phục sexy, gợi cảm. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào Elly Trần cũng xuất hiện với phong cách quyến rũ. Đôi khi, cô cũng làm mới mình với những item khác nhau như áo thun, quần short và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.

Hai nàng hotgirl Việt sở hữu nhan sắc cực 'đỉnh' khiến cư dân mạng Thái đổ liêu xiêu - Ảnh 6
Bà mẹ hai con linh hoạt trong nhiều kiểu item đa dạng 

 

 

 

Jun Vũ tung bộ ảnh mừng sinh nhật nóng bỏng mắt, nhưng lại có một điểm đáng chú ý gây xôn sao

Jun Vũ tung bộ ảnh mừng sinh nhật nóng bỏng mắt, nhưng lại có một điểm đáng chú ý gây xôn sao

Từ sau khi nâng ngực, 'hot girl trà sữa' Jun Vũ liên tục làm netizen 'nghẹt thở' trong những bộ ảnh mới.

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Từ khóa:   Jun Vũ Elly Trần Hotgirl Thái Lan

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