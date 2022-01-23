Jun Vũ 'xả' ảnh khoe cận vòng 3 căng mẩy, bức cuối cùng lại che mờ mờ ảo ảo khiến fan tức anh ách phải vào hỏi

Jun Vũ tung loạt ảnh diện bikini nóng bỏng nhưng tấm cuối cùng cô nàng lại che mờ vòng ba khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
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Sau khi nâng cấp vòng 1, Jun Vũ tự tin theo đuổi hình tượng sexy. Nữ diễn viên 9X sở hữu vòng eo 54cm cùng thân hình nóng bỏng. Từ nàng thơ dịu dàng, Jun Vũ nay đã là mỹ nhân hở bạo nhất showbiz.
Mới đây, cô nàng gây chú ý khi khoe loạt ảnh diện bikini nhỏ xíu trên trang cá nhân. Trong ba tấm khoe vòng 3, Jun Vũ lại che mờ một bức ảnh khiến dân tình không hiểu lý do vì sao cô tung ảnh "full không che" 2 tấm nhưng lại làm mờ 1 tấm.
Dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại bình luận thắc mắc. Trong đó, một netizen đã thẳng thừng bình luận một câu đậm chất "cà khịa": "Chị khoe vòng 3 tấm 1 tấm 2, tự nhiên tới tấm 3 lại che?". Ngay sau đó, nữ diễn viên giải thích: "Vì tấm thứ 3 mọi người bảo hở quá nên che lại bớt xíu thôi, đơn giản mà".