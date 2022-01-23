Jun Vũ 'xả' ảnh khoe cận vòng 3 căng mẩy, bức cuối cùng lại che mờ mờ ảo ảo khiến fan tức anh ách phải vào hỏi

Jun Vũ tung loạt ảnh diện bikini nóng bỏng nhưng tấm cuối cùng cô nàng lại che mờ vòng ba khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

Sau khi nâng cấp vòng 1, Jun Vũ tự tin theo đuổi hình tượng sexy. Nữ diễn viên 9X sở hữu vòng eo 54cm cùng thân hình nóng bỏng. Từ nàng thơ dịu dàng, Jun Vũ nay đã là mỹ nhân hở bạo nhất showbiz.

Mới đây, cô nàng gây chú ý khi khoe loạt ảnh diện bikini nhỏ xíu trên trang cá nhân. Trong ba tấm khoe vòng 3, Jun Vũ lại che mờ một bức ảnh khiến dân tình không hiểu lý do vì sao cô tung ảnh "full không che" 2 tấm nhưng lại làm mờ 1 tấm.

Jun Vũ "xả" loạt ảnh diện bikini nóng bỏng mắt.

Hai tấm đầu khoe cận vòng 3 thì cô nàng để "full không che"

Đến tấm thứ 3 Jun Vũ lại che mờ khiến fan thấy khó hiểu.

Hóa ra lý do cô che mờ vòng ba vì thấy hở quá.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại bình luận thắc mắc. Trong đó, một netizen đã thẳng thừng bình luận một câu đậm chất "cà khịa": "Chị khoe vòng 3 tấm 1 tấm 2, tự nhiên tới tấm 3 lại che?". Ngay sau đó, nữ diễn viên giải thích: "Vì tấm thứ 3 mọi người bảo hở quá nên che lại bớt xíu thôi, đơn giản mà".

Hậu giảm cân, Kỳ Duyên bị “bóc” vòng 3 thẳng đuột ngay trên sóng truyền hình, khác xa ảnh tự đăng trên Facebook Siết cân thành công giúp Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ nhưng lại khiến vòng 3 của cô nàng “mất tăm mất tích”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jun-vu-xa-anh-khoe-can-vong-3-cang-may-buc-cuoi-cung-lai-che-mo-mo-ao-ao-khien-fan-tuc-anh-ach-phai-vao-hoi-447538.html