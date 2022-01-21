Diện áo “gái hư” sexy táo bạo, Đông Nhi ngày càng nóng bỏng thế này Ông Cao Thắng mê mệt là phải rồi

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi vừa đăng tải bộ ảnh mới với nhan sắc cực phẩm. Nữ ca sĩ chọn chiếc váy trắng lụa mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát, nữ tính. Cô phối với chiếc áo chỉ có 1 nút cài vô cùng quyến rũ nhưng không hề phản cảm. Điểm nhấn thêm phần chuẩn chỉnh cho trang phục là chiếc túi Chanel đỏ cực sành điệu. Màn chiêu đãi fan hâm mộ bộ ảnh gợi cảm đến ná thở, bà xã Ông Cao Thắng bắt trend cực nhanh khi diện mốt lộ chân ngực nhưng vô cùng tinh tế, giọng ca “Bối rối” còn khoe khéo eo thon phẳng lì, không hề có dấu hiệu bỉm sữa khiến chị em ganh tị vô cùng.

Sau khi lên chức mẹ bỉm, thế nhưng Đông Nhi càng ngày càng hở bạo mỗi khi lên đồ. Cô nàng cân đẹp mọi thiết kế sexy, khoét xẻ táo bạo, khoe trọn body ngút ngàn khiến netizen ngỡ gái tuổi đôi mươi.

Bắt trend lên đồ lộ chân ngực, bà xã Ông Cao Thắng vô cùng sexy mà vẫn tinh tế

Người đẹp cũng khéo phối với chiếc chân váy lụa mềm mại ton-sur-ton tăng thêm phần quyến rũ. Mốt áo như sắp “bung nút ngực” này rất hay “phản chủ” thế nhưng bà mẹ một con vô cùng khéo léo khi chọn góc chụp để không lộ "phụ tùng" mà vẫn sexy tuyệt đối.

Lên đồ tone sur tone giúp Đông Nhi khoe vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ một con

Dù không phải là một người mẫu chuyên nghiệp và đã là mẹ bỉm một con nhưng Đông Nhi vẫn tạo dáng thần sầu trước ống kính. Ở góc cận mặt, nữ ca sĩ khoe được biểu cảm sang chảnh, vẻ đẹp chuẩn gái một con trông mòn con mắt.

Nữ ca sĩ chọn góc quay vô cùng khéo để không lộ hàng hớ hênh, phản cảm

Đang phải trầm trồ vì ngoại hình và nhan sắc quá đỗi thăng hạng của Đông Nhi, người hâm mộ còn phải ghen tị khi cô tiết lộ chiếc áo mà mình mặc trong bộ ảnh lần này do Ông Cao Thắng mua tặng. Điều này cho thấy sự lãng mạn, cách quan tâm Ông Cao Thắng dành cho bà xã.

Theo đuổi phong cách sexy, visual cũng như vóc dáng của cô nàng càng ngày càng lên hương

Chăm chỉ theo đuổi phong cách sexy, Đông Nhi thường xuyên diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khai thác triệt để lợi thế thể hình. Có thể thấy, sau sinh, cô lấy lại vóc dáng khá nhanh chóng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đông Nhi cứ tự tin khoe sắc vóc “lên hương” thế này bảo sao ông xã lại không mê mệt.