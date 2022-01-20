Đông Nhi khoe nhan sắc 'gái một con trông mòn con mắt', khiến dân tình ghen tị vì điều ông xã làm cho mình

Giải trí 20/01/2022 14:48

Đông Nhi bắt trend diện áo một cúc cực sexy nhưng không hề phản cảm.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi vừa đăng tải bộ ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp. Nữ ca sĩ diện váy lụa mềm mại, phối với chiếc áo cùng màu, thiết kế chỉ có 1 nút cài giúp cô toát lên sự quyến rũ nhưng không hề phản cảm. Chiếc túi Chanel đỏ trở thành điểm nhấn cho tổng thể outfit của nữ ca sĩ. Bà mẹ bỉm sữa tạo dáng "thần sầu" trước ống kính. Ở góc chụp cận mặt, giọng ca Bối rối khoe được biểu cảm sang chảnh.

Điều bất ngờ hơn cả là chiếc áo nữ ca sĩ diện trong bộ ảnh lần này do Ông Cao Thắng mua. Điều này cho thấy sự lãng mạn, cách quan tâm Ông Cao Thắng dành cho bà xã. "Chiếc áo ba mua nhưng Winnie lại mê hơn mẹ" - Đông Nhi chia sẻ. Khoe khoảnh khắc xuất thần, Đông Nhi còn khiến fan "cười xỉu" vì muốn đọ lượt tương tác với con gái cưng. Nữ ca sĩ viết: "Đọ like với con gái".

Đông Nhi khoe nhan sắc 'gái một con trông mòn con mắt', khiến dân tình ghen tị vì điều ông xã làm cho mình - Ảnh 1
Đông Nhi khoe nhan sắc 'gái một con trông mòn con mắt', khiến dân tình ghen tị vì điều ông xã làm cho mình - Ảnh 2 

Đông Nhi khoe nhan sắc 'gái một con trông mòn con mắt', khiến dân tình ghen tị vì điều ông xã làm cho mình - Ảnh 3

Đông Nhi khoe nhan sắc đỉnh của chóp và cực sexy với áo một cúc

Đông Nhi khoe nhan sắc 'gái một con trông mòn con mắt', khiến dân tình ghen tị vì điều ông xã làm cho mình - Ảnh 4

Chiếc áo quá quyến rũ này là do Ông Cao Thắng tặng vợ

Trước đó, bé Winnie nhà Đông Nhi khiến mạng xã hội rần rần với màn trổ tài catwalk. Dù còn nhỏ tuổi và chưa qua trường lớp đào tạo, tiểu công chúa vẫn sải bước đầy tự tin trước ống kính. Dân tình khẳng định ái nữ của Ông Cao Thắng lớn lên có thể đi theo con đường người mẫu, hoạt động trong showbiz.

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