Hậu giảm cân, Kỳ Duyên bị “bóc” vòng 3 thẳng đuột ngay trên sóng truyền hình, khác xa ảnh tự đăng trên Facebook

Siết cân thành công giúp Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ nhưng lại khiến vòng 3 của cô nàng “mất tăm mất tích”.

Là một trong những gương mặt xuất hiện trong vị trí giám khảo của Miss Fitness Star – Hoa hậu Thể thao 2022, Kỳ Duyên xuất hiện cùng Á hậu Thúy Vân, Nam vương Minh Quyền và bà Lê Trang (giám đốc sản xuất) khiến dân tình vô cùng trông chờ vào những màn thị phạm của Hoa hậu Việt Nam 2014 tại cuộc thi sắc đẹp này. Kỳ Duyên cùng dàn giám khảo Miss Fitness Star 2022 Giữa dàn giám khảo trong buổi casting, Kỳ Duyên nổi bật trong bộ cánh màu xanh lá cùng thần thái, khí chất ngút trời. Sau khi giảm cân thành công, cô tự tin khoe eo thon cùng đôi chân hái ra tiền cực kì hút mắt.

Tự tin thị phạm những màn catwalk vô cùng thần thái cho các thí sinh, Kỳ Duyên thể hiện đẳng cấp của mình khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Thế nhưng, trong clip hướng dẫn cho thí sinh Lê Bống, Kỳ Duyên lộ rõ vóc dáng thẳng đuồn đuột trong chiếc chân váy ngắn, trông kém hấp dẫn hơn hẳn trước. Thị phạm cho thí sinh với màn catwalk siêu đỉnh thế nhưng Kỳ Duyên lại để lộ vòng 3 lép kẹp Trước đây, chân dài sinh năm 1996 thường xuyên đăng tải những bức ảnh vô cùng sexy với vòng 3 “mẩy thật mẩy”. Không rõ có phải có sự “can thiệp” của photoshop hay không nhưng những bức ảnh diện bikini của người đẹp luôn khoe được body hoàn hảo với vòng 3 căng tròn. Tuy nhiên để giữ được vóc dáng đẹp là vô cùng khó, đặc biệt khi Kỳ Duyên thuộc tuýp dễ “phát tướng”. Không ít lần nàng hậu bị netizen soi mỡ bụng “tưng tửng” trong các chương trình truyền hình thực tế.

Vòng 3 "mẩy thật mẩy" trước đây của Kỳ Duyên Tuy nhiên nàng hậu lại thuộc tuýp dễ tăng cân Thế nhưng, sau thời gian chăm chỉ tập luyện giảm cân, Kỳ Duyên nhanh chóng lấy lại được vóc dáng manh mai, tự tin khoe vòng 2 bé tí teo như eo con kiến. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, việc giảm cân nhanh chóng cũng khiến vòng 3 của người đẹp sinh năm 1996 trở nên teo tóp, không còn đường cong Sline nóng bỏng như trước. Đến ngay cả lúc show body ở góc nghiêng cũng không thể cứu nổi vòng 3 lép kẹp của nàng hậu. Sau quá trình tập luyện siết cân với cường độ cao, Kỳ Duyên đã sở hữu vòng eo thon gọn nhưng vòng 3 lại "mất tăm mất tích" Đến cả góc nghiêng cũng không "cứu" nổi vòng 3 thẳng đuột của nàng hậu Khi bị netizen chỉ điểm "Chị không tập mông hả", "Mông dạo này bé hơn trước", chính Kỳ Duyên cũng thú nhận mình cần phải tập luyện thêm, vì người quá gầy do giảm cân nên vòng 3 bị ảnh hưởng. Không khó để thấy thời gian gần đây, Kỳ Duyên xuống cân thấy rõ. Trong những bức ảnh đời thường, Kỳ Duyên đều để lộ vòng 3 phẳng lì. Kỳ Duyên cũng thừa nhận vòng 3 của mình thiếu cân đối khi bị netizen hỏi thẳng việc không tập cơ cho vòng 3 Trong những bức ảnh đời thường, Kỳ Duyên cũng để lộ nhược điểm vòng 3 kém gợi cảm Tuy việc tập gym, ăn uống siết dáng mang lại nhiều lợi ích tác động tới vòng 2, song điều này lại khiến Kỳ Duyên xuống cân thấy rõ, dẫn đến việc body nảy nở của người đẹp không còn hấp dẫn như xưa, đặc biệt là vòng 3 thiếu cân đối. Đây không chỉ là vấn đề của Kỳ Duyên mà rất nhiều chị em gặp phải trong quá trình tự tập, cắt giảm lượng calo.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường Vừa khoe ảnh eo thon dáng gọn, thế nhưng cư dân mạng lại chú ý đến vòng 1 “bất thương” của Hoa hậu Kỳ Duyên và rộ lên nghi vấn hình như nàng hậu đã “dao kéo” tháo túi ngực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-giam-can-ky-duyen-bi-boc-vong-3-thang-duot-ngay-tren-song-truyen-hinh-khac-xa-anh-tu-dang-tren-facebook-446992.html