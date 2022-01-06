Kỳ Duyên gây sốc khi tiếp rượu và nằm gọn trong lòng người đàn ông trước đây từng đụng chạm vòng 3 Ngọc Trinh

Mới đây, cư dân mạng được phen đứng hình khi chứng kiến cảnh Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên đang vô cùng vui vẻ trong quán bar và còn thân mật ôm vai bá cổ một người đàn ông. Người đẹp còn không ngần ngại tiếp rượu “vị khách” của mình. Ngay lập tức, danh tính người bên cạnh Kỳ Duyên khiến dân tình tò mò.

Nổi tiếng vốn là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn khác giới, nhưng phen chơi lớn này của Kỳ Duyên khiến dân tình phát choáng khi thân mật sát sạt trong khoảnh khắc mời rượu và ôm ấp tình tứ bên cạnh trai lạ. Tuy nhiên, rất nhanh netizen đã biết nhân vật "số hưởng" ấy chính là nhà thiết kế Đỗ Long - bạn rất thân với cả Kỳ Duyên. Cả hai có mối quan hệ công việc và đời thường vô cùng khăng khít.

Người đàn ông có số hưởng này chính là NTK Đỗ Long

Cả hai có mối quan hệ đời thường vô cùng thân thiết với nhau

Trong clip đăng tải trên Tiktok, không chỉ có Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng đang có mặt và tình tứ bên một người khác, chính là khà thiết kế Lê Thanh Hòa. Dễ dàng có thể nhận ra được, hội bạn thân đang “diễn” để đu trend hot trên mạng xã hội.

Minh Triệu cũng có mặt tại bàn tiệc và đu trend vui vẻ cùng hội bạn thân

Bên cạnh mối quan hệ thân thiết với chân dài Kỳ Duyên, Nhà thiết kế Đỗ Long cũng từng vướng bão tranh cãi vì “bàn tay hư” đụng chạm vòng 3 của người mẫu nội y Ngọc Trinh. Cụ thể Nhà thiết kế không ngần ngại thoa kem chống nắng cho người đẹp gốc Trà Vinh và có màn đụng chạm vòng 3 khiến cư dân mạng không khỏi sốc vì sự vô tư và thoải mái quá đà của hai người. Tuy nhiên, Đỗ Long và Ngọc Trinh là tri kỷ cả thập kỷ vì thế anh được chính chủ cho phép “đụng chạm” cơ thể của mình.

Trước đây, NTK Đỗ Long cũng gây bão mạng xã hội khi có màn "đụng chạm" vòng 3 bốc lửa của Ngọc Trinh