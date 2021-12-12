Bị chê 'nhìn chán', 'trông như đàn ông' Hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả cực gắt

Đăng tải loạt ảnh mới trông cực ngầu và "bao chất" nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên lại bị antifan chê bai nhìn như đàn ông.
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Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh diện tank top phối với quần jeans, boot trông khá "men lì". Loạt ảnh mới nhận được vô số lời khen của cư dân mạng nhưng một antifan lại buông lời chê bai khiến Kỳ Duyên "quạu" đáp trả ngay lập tức.
Hoa hậu Việt Nam 2014 trong loạt ảnh mới. Kỳ Duyên rất chịu khó biến hóa bản thân đa dạng phong cách từ sexy đến sang chảnh hay cá tính, lúc lại mạnh mẽ, men lì...
Bộ ảnh mới cực chất và bao ngầu của Kỳ Duyên.
Bị antifan buông lời chê bai, cô không ngại đáp trả cực thâm thúy.