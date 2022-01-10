Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường

Hậu trường 10/01/2022 16:19

Vừa khoe ảnh eo thon dáng gọn, thế nhưng cư dân mạng lại chú ý đến vòng 1 “bất thương” của Hoa hậu Kỳ Duyên và rộ lên nghi vấn hình như nàng hậu đã “dao kéo” tháo túi ngực.

Không còn chăm chỉ diện trang phục hở bạo để khoe vóc dáng nuột nà, nhất là vòng một căng đầy, Kỳ Duyên khiến dân tình không khỏi ngơ ngác khi kích thước vòng 1 không còn bị o ép, căng đầy như trước đây.

Ai cũng biết, năm 2018 Kỳ Duyên thừa nhận ''nâng cấp'' vòng 1 để theo đuổi hình tượng sexy, nóng bỏng. Kể từ đó, Kỳ Duyên trở thành một trong những nàng hậu hở hạo nhất Vbiz, thường xuyên khoe đường cong triệt để, nhất là cặp núi đôi vừa trùng tu.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 1

 Đôi gò bồng đào gây "bỏng mắt" người nhìn trước đây của Kỳ Duyên

Mới đây, Kỳ Duyên cập nhật trạng thái cá nhân với bức ảnh diện bra khoe khéo vòng 2 săn chắc không chút mỡ thừa. Thế nhưng, điều thu hút ánh mắt của cư dân mạng lại là vòng 1 của nàng hậu. Không còn đôi gò bồng đào căng đầy với đường sâu hun hút siêu nóng bỏng như trước đây, vòng 1 của Kỳ Duyên có kích thước nhỏ hơn khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 2
Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 3

 Nàng hậu có màn khoe eo thon nhưng cư dân mạng chỉ chú ý đền vòng 1 "trồi sụt"

Cận cảnh hơn nữa, thay vì vòng 1 đẫy đã, căng tròn thì quả thật bộ ngực hiện tại của Kỳ Duyên đã có sự thay đổi đáng kể. Nhiều người cho rằng Kỳ Duyên đã phẫu thuật tháo ngực, hoặc đã thay đổi size để phù hợp với cơ thể.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 4

 Kích thước vòng 1 bất thường khiến netizen nghĩ Kỳ Duyên đã phẫu thuật tháo túi ngực

Các thánh soi còn nhận ra gần đây Kỳ Duyên cũng ít mặc trang phục hở hang hơn. Style thời trang của nàng hậu chuyên hở bạo trước đây đã được thay thế bằng những mẫu áo thun đơn giản, gần đây Kỳ Duyên cực kỳ chuộng phong cách menswear cá tính, cool ngầu.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 5
Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 6
Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 7

Kỳ Duyên không còn chăm chỉ hở bạo như trước đây nữa

Hay trong tiệc cuối năm bên cô bạn thân Minh Triệu ăn mặc cực mát mẻ, để lộ vòng ngực căng mơn mởn thì Kỳ Duyên lại khá “kín cổng cao tường” khi diện chếc áo đen che hết toàn bộ phần ngực. Hay khi khoác lên mình thiết kế bó sát, cắt khoét vòng 1 nhưng Kỳ Duyên cũng không còn đem lại cảm giác “ná thở” với vòng cặp núi đôi to tròn, “chà bá” nữa.

Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 8
Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 9
Rộ nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên tháo túi ngực từng dao kéo khiến vòng 1 “trồi sụt” thất thường - Ảnh 10

 Cặp núi đôi to tròn, căng mọng của Kỳ Duyên không còn gây cảm giác "ná thở" trong thiết kế ôm sát, khoét sâu như trước đây nữa

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