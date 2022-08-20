Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè

Nhịp sống trẻ 20/08/2022 10:06

Nhắc đến Ngọc Mai, nhiều người nhận ra ngay tên của một nữ sinh đa tài, cô nàng vừa tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh có nhiều học bổng và thành tích khủng

Ngọc Mai được mệnh danh là một cô nàng đa - zi- năng và nữ sinh của những giải thưởng. Để kể về loạt thành tích của cô gái này, có lẽ phải tốn đến cả sớ giấy dài. Theo đó, từ những năm học cấp 3, Ngọc Mai đã bộc lộ tố chất của một nữ ‘nhà giáo’ tài năng với những thành tích khủng. Mai là gương mặt đại diện của nhiều cuộc thi lẫy lừng. 

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 1
Ngọc Mai vừa vinh dự nhận bằng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc. Ảnh: Internet

Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc Mai đã quyết định trở thành một nhân tố trong lĩnh vực giáo dục với việc chọn ngành Sư phạm tiếng Anh. Và nữ sinh tài năng ấy ngay khi bước vào giảng đường Đại học đã được vinh danh là thủ khoa đầu vào của ngành, nhận học bổng toàn phần và các học bổng Quốc tế. Sau thời gian theo học, Ngọc Mai tiếp tục trở thành gương mặt đại diện của những dự án cộng đồng được thực hiện trên quy mô toàn quốc, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường hay chính là Đại sứ ULIS khiến bao người ngưỡng mộ.

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 2
Ngọc Mai có thành tích học tập khủng. Ảnh: Internet

Với năng khiếu của mình, trong thời gian theo học, cô nàng cũng làm chủ sân khấu và trở thành gương mặt quen thuộc của những chương trình nổi tiếng trên VTV như Bữa trưa vui vẻ, Đồ rê mí, Cuộc thi MC- Đường tới cầu vồng, hợp tác với nhãn hàng sữa cô gái Hà Lan, là giọng đọc chính của những chương trình như: Sáng tạo Khởi nghiệp, hội thảo kết hợp với công ty One Mount (Vingroup), kỷ niệm 65 năm thành lập trường, series Café sách, giải Bóng đá,... Còn nhớ cô nàng cũng đạt giải Nhất hùng biện trong cuộc thi tuổi 18 Khởi nghiệp, giải Ứng xử hay nhất cuộc thi Tuyên truyền phẩm chất người phụ nữ, giải Nhất đóng kịch chị Võ Thị Sáu và là thành viên tham dự sự kiện truyền thông tại Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 3

 

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 4
Ngọc Mai xuất hiện trên những chương trình nổi tiếng với những phần thể hiện tài năng nổi bật. Ảnh: Internet

Cô gái đa -zi - năng đạt học bổng khủng từng tự ti, luôn nỗ lực

Mặc dù có rất nhiều thành tích trong học tập. Tuy nhiên, Mai cũng chia sẻ mình từng rất tự ti. Chia sẻ trên báo Tri thức và cuộc sống, Ngọc Mai cho hay: "Khi mới bước chân vào trường, mình bị choáng ngợp bởi bạn bè xung quanh ai cũng rất tài năng và hoạt bát. Sau quá trình rèn luyện, nhận được sự cổ vũ của mọi người và dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã dần khắc phục được khuyết điểm này và tự tin hơn rất nhiều”.  

Bản thân cô gái từng có những đêm thức trắng để nghiên cứu phương pháp học tập hiệu quả. Cô nàng cho hay, cá nhân luôn nỗ lực tích lũy kiến thức, trau dồi và phát triển bản thân theo ngành học để đạt kết quả cao. Dù vất vả, cô nàng vẫn cân bằng cả việc học lẫn các hoạt động ngoại khóa. Ngọc Mai chia sẻ: “Với mình, bên cạnh việc học thì hoạt động ngoại khóa cũng là “chìa khóa” giúp mình mở ra nhiều cánh cửa mới để trải nghiệm, trau dồi và phát triển bản thân hơn. Khi mình thực sự yêu thích và dồn tâm huyết dù có vất vả cũng sẽ cố gắng hết mình để vượt qua và hoàn thành tốt”.

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 5
Ngọc Mai khi còn theo học tại trường đã trở thành 'thủ lĩnh' đứng đầu. Ảnh: Internet

Một số công thức học tập hiệu quả của Ngọc Mai

Để có được thành tích khủng, hãy xem những bí quyết của Ngọc Mai xây dựng nhé.

- Theo Ngọc Mai, “mỗi ngày, trước khi ngủ, mình luôn viết ‘to do list’ một cách chi tiết, rõ ràng các công việc mình cần phải hoàn thành vào ngày hôm sau”. To do list được hiểu là cách bạn tự liệt kê, thực hiện và giám sát chính mình để hoàn thành mục tiêu công việc hiệu quả, đúng kế hoạch. Nói đơn giản, ‘to do list’ là một danh sách bạn cần hoàn thành, thường được sắp xếp dựa theo mức độ ưu tiên, to do list cũng có thể là một kế hoạch mà bạn xây dựng. Nhờ nó mà bạn có thể:

+ Quản lý và tiết kiệm thời gian tốt hơn.

+ Ghi nhớ các công việc, nhiệm vụ quan trọng.

+ Thực hiện công việc theo trình tự và không quên hay bỏ sót.

+ Tái thiết lập kế hoạch của bản thân.

+ Giúp bản thân có trách nhiệm hơn với các công việc, mục tiêu đã đề ra.

+ Giảm áp lực, căng thẳng khi có quá nhiều công việc.

+ Dễ dàng bắt đầu công việc được sắp xếp thay vì tìm kiếm, phân loại.

- 10x còn coi trọng và dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu tất cả các môn học để có điểm số cao tuyệt đối chứ không bỏ qua hay chỉ chú trọng vào các môn chuyên ngành, đây cũng chính là cách giúp bảng điểm của Ngọc Mai hầu hết toàn A+.

+ Nghiên cứu phương pháp ‘học đâu hiểu đó’. Mai cho biết: “Với cách học ghi chép truyền thống, các bạn sẽ khó nhớ và cảm thấy ngại học. Bản thân mình hướng đến phương pháp dạy ‘học đâu hiểu đó’, nhiều mẹo hay, nhớ nhanh và dễ áp dụng." Với phương pháp 'độc quyền' của mình, Mai đã giúp đỡ rất nhiều học viên từ e dè, mất gốc đến thi đại học đạt 9+ cũng như thi chứng chỉ với điểm số rất cao chỉ trong thời gian ngắn, ‘cô giáo trẻ’ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực học sinh và sự tín nhiệm của phụ huynh về chất lượng dạy học của mình. Nhiều học sinh cho hay: "Chị Mai thật sự đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Chị dạy cực kỳ có tâm, luôn đưa ra những mẹo dễ nhớ nên những tiết học của chị đều rất thú vị, thoải mái và hiệu quả”.

Thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh chia sẻ bí quyết tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc: truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng loạt thành tích khủng, vượt mọi cám dỗ, tự ti, e dè - Ảnh 6
Ngọc Mai được rất nhiều 'học trò' yêu mến. Ảnh: Internet

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sáng và giọng nói hay, Ngọc Mai còn đem đến cho mọi người xung quanh năng lượng tích cực, lan tỏa nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ về nghị lực và bản lĩnh tuổi trẻ: Dám ước mơ - Dám chinh phục.

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Từ khóa:   Ngọc Mai thủ khoa ngành Ngôn Ngữ Anh Đại học Ngoại ngữ

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