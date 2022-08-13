Cách đây không lâu, Quang Hải đã lên đường sang Pháp để đầu quân cho CLB Pau FC với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Từ đó, Quang Hải và bạn gái tin đồn Chu Thanh Huyền bắt đầu hành trình "yêu xa".

Chu Thanh Huyền - hot girl được cho là đang hẹn hò với tiền vệ Nguyễn Quang Hải , có gương mặt xinh đẹp, đường cong nóng bỏng. Quang Hải và Thanh Huyền được cho là hẹn hò từ giữa năm 2021 nhưng không công khai. Hai người bị phát hiện nhiều lần đi chơi cùng nhau qua những bức ảnh check-in ở cùng địa điểm. Có thể thấy, sau khi chia tay mối tình cũ, tiền vệ CLB Hà Nội kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Dẫu yêu xa, song trên trang cá nhân gần đây, Chu Thanh Huyền liên tục chăm chỉ up ảnh và úp mở khoe những bức ảnh tình cảm qua màn hình điện thoại, đây được cho là cách thể hiện khá tinh tế với Quang Hải dù cả hai đang yêu xa.

Chu Thanh Huyền chia sẻ ảnh chụp màn hình điện thoại - Ảnh: Internet

Theo đó mới đây, Chu Thanh Huyền hào hứng chia sẻ cuộc gọi facetime với một ai đó. Hình ảnh ghi lại, đối phương khoe với cô thành quả làm nến thơm bằng quả dứa. Khen cho sự khéo léo của người này, cô nàng có hành động "bắn tim" cùng dòng trạng thái "Khéo tay - hay làm".

Chu Thanh Huyền chia sẻ bức ảnh đang call video kèm hành động "bắn tym" - Ảnh: Internet

Dù chỉ nhìn thấy bàn tay nam tính của chủ nhân cây nến thơm bằng dứa, nhưng nhiều người đã ngầm nhận ra đó là Quang Hải với kiểu úp úp mở mở này. Trươc đó, khi Quang Hải chưa sang Pháp, Chu Thanh Huyền cũng đã nhiều lần "đánh dấu chủ quyền" khéo léo khi đăng tải bức ảnh khoác tay, tựa vai ai đó cực tình cảm, dù không lộ mặt nhưng ai nhìn vào cũng ngầm đoán được đó là cầu thủ Quang Hải.

Chu Thanh Huyền khoác ta dựa vai cực tình cảm với "ai đó" - Ảnh: Internet

Thời gian Quang Hải sang Pháp, Chu Thanh Huyền nhiều lần đăng ảnh gọi video với một người giấu mặt. Tuy nhiên cô nàng lại giấu mặt nhân vật đó khiến không ít người tò mò. Nếu như theo dõi thường xuyên hoạt động của Thanh Huyền trong thời gian gần đây, mọi người cũng thấy cô nàng rất chăm chỉ đăng ảnh và úp mở về "người ấy".

Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh "người ấy" - Ảnh: Internet

Quang Hải và Chu Thanh Huyền bị bắt gặp cùng nhau trong các sự kiện - Ảnh: Internet

Dù chưa một lần chính thức công khai, song thời gian qua cặp đôi đã để lộ nhiều "hint" khó chối cãi. Chuyện yêu đương giữa Quang Hải và Chu Thanh Huyền gần như đã rất rõ ràng nhưng người trong cuộc thì vẫn kín như bưng. Về phía Chu Thanh Huyền, có thể thấy cô nàng chịu khó khoe bản thân trên mạng xã hội hơn kể từ khi Quang Hải xuất ngoại.

Chu Thanh Huyền chăm chỉ đăng ảnh bản thân trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước khi lộ "hint" hẹn hò với Quang Hải và được gọi là "bạn gái tin đồn" của nam cầu thủ suốt thời gian qua thì cái tên Chu Thanh Huyền vốn đã được nhiều người chú ý sẵn trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1994 này sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng hình thể 3 vòng cực chuẩn. Với vẻ đẹp này, Chu Thanh Huyền nhanh chóng lọt vào danh sách hot girl nghìn like.