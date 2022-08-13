'Cô giáo 9x nóng bỏng nhất Việt Nam' từng làm khuynh đảo MXH 4 năm trước, cuộc sống hiện tại ra sao?

Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, cô giáo tiểu học Trần Nam Trân từng là gương mặt lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang. Hiện tại, dù không còn hoạt động với nghề người mẫu nhưng sức hút của người đẹp 9x vẫn chưa vơi đi phần nào so với trước đây.

Cách đây khoảng 4 năm, người đẹp 9x Trân Trần (tên thật là Trần Nam Trân, sinh năm 1996) là cái tên gây sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm lượt người theo dõi. Cô nàng nổi tiếng bởi công việc "người mẫu nội y" khi sở hữu thân hình siêu quyến rũ với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh là 83-58-92. Nàng hotgirl từng là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Sở hữu làn da trắng ngần cùng vóc dáng siêu chuẩn chỉnh, người đẹp 9x từng là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón - Ảnh: FBNV Theo như tìm hiểu, hiện tại, dù không còn hoạt động nhiều với nghề người mẫu nhưng sức hút của người đẹp 9x vẫn chưa vơi đi phần nào so với trước đây. Lượt theo dõi các trang mạng xã hội cá nhân của cô nàng ghi lại con số đầy ấn tượng với hơn 513 ngàn lượt follow trên Facebook; 470 ngàn trên Instagram và 3,7 triệu lượt theo dõi trên Tiktok.

Trên mạng xã hội, Trân Trần cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân của mình, cư dân mạng không còn quá xa lạ với hình tượng xinh đẹp, quyến rũ cùng những câu “thả thính” vô cùng ngọt ngào của Trân Trần. Thậm chí, nhiều người nhận xét, cô người mẫu nội y năm nào ngày càng nóng bỏng, cuốn hút và nhan sắc thăng hạng hơn rất nhiều.

Hiện tại, dù không còn hoạt động nhiều với nghề người mẫu nhưng sức hút của người đẹp 9x vẫn chưa vơi đi phần nào so với trước đây - Ảnh: FBNV Ít ai biết, Trân Trần được sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành giáo dục, cha mẹ là hiệu trưởng các trường cấp 1 thành phố, còn chị cả hiện đang là giảng viên đại học. Vì vậy, người đẹp 9x luôn có ước mơ trở thành nối nghiệp gia đình. Cô từng theo học và tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm TP.HCM. không chỉ sở hữu vẻ nóng bỏng, cuốn hút mà nét dịu dàng, đằm thắm của Trân Trần trong tà áo dài cũng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh: FBNV Song song với nghề dạy trẻ, cô gái 9x cũng muốn thử sức với nhiều lĩnh vực như kinh doanh và làm mẫu ảnh. Thế nên, Trân Trần từng được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "Cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam". Gần đây, cô giáo 9x còn lấn sân sang làm Vlog khi chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, công việc hằng ngày của mình - Ảnh: Chụp màn hình Thời gian gần đây, Trân Trần cũng thu hút nhiều sự quan tâm khi bắt đầu lấn sân thêm công việc làm Vlog. Kênh YouTube của người đẹp đã đạt nút bạc, lượng tương tác và theo dõi trên các trang mạng xã hội của cô cũng rất ổn định. Với các video trên kênh youtube của mình, nàng hotgirl chủ yếu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, công việc hằng ngày đến gần với người hâm mộ.

Hotgirl “trứng rán” lại té trên sàn diễn, khán giả đặt nghi vấn “lại kịch bản sao?” Vừa qua (28/07) Miss Fitness - hoa hậu thể thao 2022 đã diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm công bố top 30 chung cuộc. Cuộc thi vẫn luôn gây chú ý trong những ngày qua khi cả hai tiktoker đầy tai tiếng Lê Bống và Trần Thanh Tâm cũng có mặt trong đêm chung kết cuộc thi.

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