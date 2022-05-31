Chiêm ngưỡng nhan sắc 3 hotgirl 9X đình đám nhất nhì Việt Nam: Người xuất thân rich kid được báo Mỹ vinh danh, người tự tay kiếm tiền tỷ mỗi năm

Ngọc Thảo sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu Sài thành với nhan sắc vô cùng ngọt ngào, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong các báo, tạp chí khi mới dấng thân vào con đường nghệ thuật.

Không những sở hữu nhan sắc "vạn người mê", Ngọc Thảo còn tự hào với tài năng kiếm tiền cực đỉnh. Ở tuổi 25, cô nàng đã mua được nhà riêng cho ba, 30 tuổi sắm xe hơi 2 tỷ và tự mua cho mình căn chung cư sang trọng ở TP.HCM. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng hot girl còn kinh doanh bất động sản . Nhờ vậy, cô sở hữu cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Ngọc Thảo đã từng nghĩ sẽ theo đuổi hình tượng ngây thơ, trong sáng, thế nhưng một thời gian sau cô nàng đã quyết định thay đổi trở nên nóng bỏng và gợi cảm đến không ngờ. "Hot girl" Ngọc Thảo nhanh chóng được nhiều người chú ý vì bởi hình ảnh nóng bỏng, siêu quyến rũ.

Hiện tại, dù đã ngoài 30 nhưng Ngọc Thảo vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, tính cách nhí nhảnh, thân thiện với fan, không hề ngoa với danh hiệu "hotgirl đình đám nhất nhì Việt Nam".

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, 1997) được gọi là "đệ nhất rich kid Việt". Lý do cô nàng được "gán" cho danh hiệu đó vì cô là ái nữ của tỷ phú kiêm "ông vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Không chỉ giàu có, nhan sắc xinh đẹp mà cô nàng còn có gout ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái không phải ai cũng có được khí chất ngời ngời đó.

Cô nàng luôn diện những bộ cánh sang trọng, quý phái và vô cùng tôn dáng. Cô còn được cư dân mạng khen ngợi là có nét đẹp "Tây", lạ và cuốn hút.

Tiên Nguyễn không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng lại có 3 vòng "siêu chuẩn" và làn da nâu nóng bỏng. Kết hợp với gout thẩm mỹ cao, không ít lần khiến cư dân mạng chao đảo vì những bộ cánh "chất chơi", siêu tôn dáng và đương nhiên là toàn hàng hiệu.

Nguyễn Đặng Tiểu Giang (1993) được xem là "chị cả" của hội rich kid Việt, xuất thân là con gái đại gia buôn xe hơi thường và siêu xe lớn nhất nhì tại Việt Nam.

Tiểu Giang sang Mỹ định cư và kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Đến nay dù đã làm mẹ của 2 nhóc tì, thế nhưng nữ rich kid này chưa bao giờ khiến dân mạng thôi không quan tâm theo dõi về cuộc sống xa hoa của mình.

Ngoài xinh đẹp và tài năng, cô còn có niềm đam mê với tốc độ, chính vì thế không khó bắt gặp cô xuất hiện cùng với những dòng siêu xe vô cùng hào nhoáng và đắt đỏ.

Ngoài kinh doanh xe hơi, cô gái này cũng lấn sân sang mảng làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Lĩnh vực này mang đến cho Tiểu Giang khoản thu nhập khủng.