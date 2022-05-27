Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt

Phan Ngọc Thiện Mỹ sinh năm 1999, quê ở Pleiku. Thiện Mỹ cho hay, tên của cô do bố đặt với mong muốn cô sống một cuộc đời tốt đẹp, lương thiện. Hiện tại, Thiện Mỹ đang là tiếp viên hàng không Việt. Không chỉ thế, cô còn là giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi TOEIC. Ở ngoài đời, Thiện Mỹ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện trang phục gợi cảm, đặc biệt là váy/áo tôn vòng 1, khai thác vẻ đẹp hình thể tối đa

Thiện Mỹ vốn là một sinh viên ngành Quản lý nhà hàng và khách sạn, cô đang theo học tại trường Đại học ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong một lần mình vô tình biết một hãng hàng không tổ chức phỏng vấn tại Đà Nẵng, nơi Mỹ đang học tập. Thiện Mỹ đã đăng ký đi thi và phỏng vấn để có thêm kinh nghiệm và thật may mắn, Thiện Mỹ đã thi đỗ. Ước mơ được bay trên bầu trời chính là ước mơ từ nhỏ của Thiện Mỹ. Và đến hôm nay cô đã đi được gần nửa chặng đường. Trúng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không, Thiện Mỹ đã gác lại công việc học tập của mình để vào Sài Gòn 3 tháng học nghiệp vụ. Đến một môi trường mới, làm quen với công việc mới, con người mới khiến cho Thiện Mỹ cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng cô luôn tự hứa với lòng mình sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả cao nhất.



