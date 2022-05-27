Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt

Nhịp sống trẻ 27/05/2022 10:01

Dung nhan xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, cô gái có cái tên đặc biệt - cô giáo Thiện Mỹ nhận được sự yêu mến của nhiều người, có gu thời trang kín đáo khi đi dạy học. Ngoài đời, lối ăn vận quyến rũ hơn hẳn.

Phan Ngọc Thiện Mỹ sinh năm 1999, quê ở Pleiku. Thiện Mỹ cho hay, tên của cô do bố đặt với mong muốn cô sống một cuộc đời tốt đẹp, lương thiện. Hiện tại, Thiện Mỹ đang là tiếp viên hàng không Việt. Không chỉ thế, cô còn là giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp và luyện thi TOEIC. Ở ngoài đời, Thiện Mỹ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ.

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện trang phục gợi cảm, đặc biệt là váy/áo tôn vòng 1, khai thác vẻ đẹp hình thể tối đa

Thiện Mỹ vốn là một sinh viên ngành Quản lý nhà hàng và khách sạn, cô đang theo học tại trường Đại học ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong một lần mình vô tình biết một hãng hàng không tổ chức phỏng vấn tại Đà Nẵng, nơi Mỹ đang học tập. Thiện Mỹ đã đăng ký đi thi và phỏng vấn để có thêm kinh nghiệm và thật may mắn, Thiện Mỹ đã thi đỗ. Ước mơ được bay trên bầu trời chính là ước mơ từ nhỏ của Thiện Mỹ. Và đến hôm nay cô đã đi được gần nửa chặng đường. Trúng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không, Thiện Mỹ đã gác lại công việc học tập của mình để vào Sài Gòn 3 tháng học nghiệp vụ. Đến một môi trường mới, làm quen với công việc mới, con người mới khiến cho Thiện Mỹ cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng cô luôn tự hứa với lòng mình sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả cao nhất.

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 2

 Khi đi dạy học, Thiện Mỹ chuộng diện váy áo kín đáo, những vẫn tôn dáng tối đa

 

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 3
Nhờ chăm chỉ vận động, cô có số đo ba vòng ấn tượng: 85-65-98 (cm)

 Điển hình như những outfit thanh lịch như áo vest kết hợp áo quây ở bên trong, kết hợp với quần ống rộng, ống loe để giúp cho tổng thể cân đối, hài hòa hơn hay váy bodycon ôm sát cơ thể, để lộ đường cong nữ tính với tông màu nhẹ nhàng, trang nhã.

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 4

 Ngược lại, đối với những street style đời thường, Thiện Mỹ theo đuổi phong cách gợi cảm nên ưu ái cho những thiết kế có độ hở vừa phải, đặc biệt là những kiểu váy tôn vòng 1. Ngoài ra, áo 2 dây, áo croptop hoặc áo kiểu cột dây sau lưng dáng ngắn, có khoảng hở vừa đủ để làm nổi bật đường xương quai xanh cũng là hot item không thể thiếu trong tủ đồ của Thiện Mỹ.

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 5

 

Nữ tiếp viên kiêm cô giáo Tiếng Anh có phong cách thời trang gợi cảm nổi tiếng nhờ cái tên đặc biệt - Ảnh 6

 Ngoại hình xinh đẹp giúp cô nàng gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Tuy nhiên, điều cô chú trọng vẫn là trau dồi tri thức, kỹ năng sống. Thiện Mỹ  có sở thích đọc sách, làm đẹp và đi mua sắm. Với gout thời trang phong cách và tinh tế, Thiện Mỹ luôn khoác lên mình những bộ đồ đẹp, quyến rũ, khoe trọn vóc dáng nuột nà, xinh đẹp của bản thân. 

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