Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa "hot girl dân tộc" gây "bão mạng" ngay cả khi ăn hàng

Cô gái Ê-đê khiến mạng xã hội trầm trồ vì nhan sắc đỉnh cao cùng gu thời trang táo bạo mỗi lần đi ăn hàng.

Cô hotgirl người Ê-đê tên thật là H Duyên-B'krông sinh năm 1999, nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa. Cô nàng luôn bị nhiều người nhầm là con lai vì gương mặt sắc sảo, nhan sắc thuộc dạng đỉnh cao. Mới đây, cô lại một lần nữa thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 và được nhiều kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, dù có nhiều người nhầm lẫn việc cô là con lai, cô nàng hotgirl khẳng định rằng mình là người thuần Việt 100% và chưa từng chỉnh sửa gì.

Có thể thấy, H Duyên có một gu ăn mặc cực táo bạo, tôn dáng tối đa. Cô nàng sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 cùng với số đo 3 vòng ấn tượng nên nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh. Nhờ ngoại hình đỉnh cao, cô nàng không ngại thử concept chụp ảnh sexy, khoe body gợi cảm.

Ở ngoài đời thật, người đẹp Ê-đê còn gây ấn tượng bởi gu ăn mặc trẻ trung cũng không kém phần nữ tính, gợi cảm thu hút. Mỗi khi đi cafe, ăn hàng, nàng hotgirl đều nổi "bần bật" vì ăn diện kín đáo, đơn giản nhưng vẫn cô cùng quyền rũ.

Ngoài những trang phục táo bạo tôn dáng, cô cũng yêu thích những thiết kế váy áo có họa tiết hoa nhẹ nhàng, tiểu thư. Còn khi ăn vận cá tính, người đẹp lại chuộng những hot item tôn dáng như quần cạp thấp phối với áo ngắn. Đa phần những thiết kế mà cô mặc thường có độ ngắn, hở nhất định đủ làm người xem "mê mệt" vì body cùng nhan sắc của cô. Được biết, cô từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Là một học viên múa chuyên nghiệp, H Duyên chẳng những xinh đẹp mà còn sở hữu một body chuẩn, vô cùng gợi cảm không kém người mẫu. Gương mặt của H Duyên còn được nhiều người nhận xét là bản sao của "người đàn bà đẹp nhất Philippines" Marian Rivera.

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