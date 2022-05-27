Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở

Nhịp sống trẻ 27/05/2022 05:43

Sở hữu một vóc dáng nảy nở cùng nhan sắc xinh xắn như búp bê barbie, gái xinh 9X trở thành hiện tượng được cư dân mạng lùng sục tìm kiếm thông tin.

Được biết, hot girl Sài Thành Ann Dâu có tên thật là Đỗ Khánh An, sinh năm 1997, nổi tiếng đình đám một thời trên mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc đẹp như búp bê. Cô nàng luôn biết cách tận dụng vóc dáng cực quyến rũ để diện những bộ trang phục gợi cảm. 

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 1

 Cô nàng từng xuất hiện trong nhiều concept ảnh dành cho tuổi teen của một số nhiếp ảnh gia trẻ có tiếng ở Sài Gòn, Ann Dâu luôn khiến dân mạng điên đảo với các bức ảnh vô cùng xinh xắn, đáng yêu. 

Với gương mặt đậm chất Hàn Quốc cùng nước da trắng mịn, khuôn mặt baby và nét biểu cảm cực dễ thương của nàng hot girl được nhiều người ví như búp bê barbie phiên bản Việt. 

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 2
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 3

 Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có thể thấy, nàng hot girl vẫn còn lưu giữ được những nét ngây thơ, thuần khiết của độ tuổi ô mai qua những bức ảnh mà cô chia sẻ trên trang cá nhân. Khoảng thời gian đó, các bức ảnh của Ann Dâu nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ.

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 4
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 5

 Sau một khoảng thời gian yên ắng, mới đây Ann Dâu đã quay trở lại với phong cách thay đổi hoàn toàn khác. Hiện tại, cô nàng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Vẫn giữ mái tóc dài mềm mại nhưng phong cách ăn mặc đậm chất Hàn, nhẹ nhàng không kém phần táo bạo của cô nàng giúp Ann Dâu nổi bật hơn trong các bộ ảnh.

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 6
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 7
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 8

 Sở hữu body nóng bỏng cùng gương mặt "búng ra sữa", Ann Dâu luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Trang cá nhân của nàng hot girl 9X tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100k lượt theo dõi, điều này cũng đủ chứng minh độ hot của cô nàng búp bê xinh đẹp này.

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 9
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 10

Cô nàng này đã lấy lòng fan bằng các bức hình xinh lung linh, giữ chân fan bằng cuộc sống đời tư đẹp, trong tương lai hot girl baby này sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường đến trái tim người hâm mộ.

Không chỉ xinh đẹp, mọi người còn nhắc đến Ann Dâu với danh hiệu hot girl học giỏi, thông minh. Với thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi, Ann Dâu là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ cùng độ tuổi. 

Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 11
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 12
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 13
Gái xinh 9X gây bão vì xinh xắn như búp bê barbie đời thật cùng vóc dáng nảy nở - Ảnh 14
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