2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền

Nhịp sống trẻ 23/05/2022 11:11

Điểm mặt 2 hot girl 'tài sắc vẹn toàn' quen mặt giới trẻ. Một trong số đó từng khiến dân tình sốc nặng với những phát ngôn 'tình - tiền' gây chú ý.

Trâm Anh - Mỹ nhân 'vạ miệng', ồn ào vì nghi vấn lộ clip nóng 

Người đẹp quê Thanh Hóa là một trong số những hot girl Việt nổi tiếng trên mạng xã hội.

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 1
Trâm Anh sinh năm 1995

 “Nóng Cùng World Cup” của VTV vào tháng 06/2018 là chương trình đầu tiên Trâm Anh tham gia xuất hiện trên truyền hình. Là fan nữ đại diện cho đội Croatia, là một trong số 32 hot girl xinh đẹp tham gia đại diện cho 32 đội bóng tranh tài trong giải World Cup Bóng Đá 2018. Cô lên sóng truyền hình trong trang phục gợi cảm, xinh đẹp, luôn thường trực nụ cười trên môi.

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 2
 Trước đó, cô là người mẫu ảnh và cũng đã được nhiều bạn trẻ cộng đồng mạng biết đến
2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 3
Trâm Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ

Trâm Anh từng chia sẻ: "Phong cách của tôi là gợi cảm nhưng không phô trương". Bên cạnh đó, gái xinh 9X này cũng cho biết kiểu đồ có mặt nhiều nhất trong tủ đồ của cô là các item thể thao và ôm body.

Trâm Anh không học theo phong cách thời trang của bất cứ ai mà tìm những món đồ phù hợp với vóc dáng của bản thân.

Tại thời điểm nổi như cồn sau màn "nên duyên" suýt thành với streamer Pew Pew, cô nàng gây sốc khi bị đồn đoán lộ clip nóng, phải nhờ cả công an vào cuộc. Cũng từ đây, Trâm Anh gần như mất hút khỏi MXH.

Mới đây, hot girl Trâm Anh có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 4
Thay vì đăng ảnh khoe da thịt, lần này hot girl Trâm Anh lại chọn diện thiết kế váy xòe nổi bật với kiểu cổ chữ V tôn vòng 1.

Dù chọn phong cách "kín cổng cao tường" nhưng người đẹp xứ Thanh vẫn nhận vô vàn lời khen từ netizen. Thậm chí, nhiều người còn cho biết họ thích phong cách này của Trâm Anh hơn vì lịch sự, quý phái nhưng không kém phần quyến rũ.

Khả Ngân - Hot girl boxing với gia tài phim ảnh không phải dạng vừa

Nổi tiếng với danh xưng " hot girl boxing" nhờ gương mặt xinh đẹp, v-line tự nhiên, Khả Ngân thu về một lượng fan hâm mộ hùng hậu.


2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 5

Nhiều năm trở lại đây, cựu hot girl 9X thử sức ở nhiều lĩnh vực mới như diễn xuất, MC và lấn sân làm ca sĩ.

Mới đây Khả Ngân gây bất ngờ khi khoe loạt ảnh diện bikini táo bạo trên du thuyền trong chuyến đi biển khoe trọn bộ vòng 1 và vòng 3 khiến dân mạng sửng sốt.

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 6
Cô tự tin thả dáng trên du thuyền và khoe ba vòng nuột nà khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi.

 

Không dừng lại đó, vừa đây cô đăng loạt ảnh thực hiện trong chuyến đi nghỉ ở Phú Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1997 gây ngỡ ngàng với ngoại hình khác hẳn so với thời điểm đóng 11 tháng 5 ngày. Cô tự tin diện bikini đen hai mảnh khoe vòng 1 gợi cảm khác hẳn hình ảnh "phẳng lỳ" trước đó.


2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 72 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 8

 

Tuy nhiên, netizen cảm thấy khá bất ngờ vì vòng 1 của cô nàng cứ thoắt phồng thoắt xẹp bất thường. Bởi vậy mà không ít người nhận xét rằng trông Khả Ngân "như đàn ông". Khác với các bộ ảnh trước đó, lần này Khả Ngân nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều.
Trước những bàn luận xôn xao xoay quanh những bức ảnh, Khả Ngân đã lên tiếng, cô chia sẻ: "Lâu lâu mới hở bạo tí thôi cả nhà ơi. Mà đi bơi thì phải mặc bikini chứ phải không ạ?".


2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 9

 

Những hình ảnh khoe thân hình chính diện, cùng với vòng 1 nảy nở bất ngờ của Khả Ngân từng khiến netizen đặt nghi vấn cô đã "hack" vòng 1 bằng công nghệ dao kéo.

 

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 10

 Dù thân hình khá gày gò nhưng Khả Ngân lại rất thích thể thao, đặc biệt là boxing, khiến cô được gọi với danh xưng "hot girl boxing" một thời.Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, hình ảnh "hot girl boxing" còn xuất hiện trên nhiều tờ báo của Trung, Hàn. 

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 11

 

2 hot girl Việt đình đám thuở nào: Người nắm trong tay gia tài phim ảnh cực đỉnh, người nổi lên nhờ tai tiếng, phát ngôn sốc chuyện tình - tiền - Ảnh 12

Ảnh: Tổng hợp.

Nhan sắc đỉnh cao không thể đùa cùng thân hình cực cháy như gái đôi mươi của các bà mẹ được netizen ví như lão hóa ngược ở tuổi trung niên

Nhan sắc đỉnh cao không thể đùa cùng thân hình cực cháy như gái đôi mươi của các bà mẹ được netizen ví như lão hóa ngược ở tuổi trung niên

Phụ nữ thường cho rằng, khi sinh con họ sẽ phải đánh đổi ngoại hình của mình, vóc dáng sẽ không thể như thời còn son trẻ được. Thế nhưng trên thực tế, hiện nay phụ nữ sau khi sinh lại trẻ đẹp và quyến rũ hơn. Điều này là do họ biết cách chăm sóc bản thân, không để bỉm sữa khiến mình trở nên xấu đi.

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Từ khóa:   Trâm Anh Khả Ngân hot girl Việt

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