Nhan sắc đỉnh cao không thể đùa cùng thân hình cực cháy như gái đôi mươi của các bà mẹ được netizen ví như lão hóa ngược ở tuổi trung niên

Ít ai ngờ rằng người phụ nữ có tên Liu Yelin đã 52 tuổi bởi vẻ trẻ đẹp thách thức thời gian. Cô trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ body săn chắc, vòng nào ra vòng nấy và luôn tràn đầy sức sống.

Cô rất thích bơi lội, thường mặc bikini mỏng tang và nhảy xuống hồ nước băng giá. Năm 2016, cô khiến nhiều người kinh ngạc khi chinh phục thành công eo biển Malacca.



Người phụ nữ tự tin và tràn đầy năng lượng cho biết vẻ bề ngoài chống lại tuổi tác của cô đôi khi cũng gây ra nhiều sự phiền phức không ngờ. Những người không biết Liu thường lầm lẫn đứa con trai 22 tuổi, hiện đang làm trợ lý tại một hãng phim, là bạn trai của bà.



Hai mẹ con thường bị nhầm lẫn là tình nhân

Candy Lo (Hong Kong)

Sở hữu gương mặt và cơ thể "vạn người mê" dù đã là mẹ của 3 con trai





Nữ nghệ sĩ Hong Kong sinh năm 1963 khẳng định nhan sắc trẻ trung của cô được thừa hưởng từ cha mẹ. Mỹ nhân người Hồng Kông sở hữu thân hình đẹp mướt mải như siêu mẫu mặc dù đã sắp 50 tuổi. Bà mẹ người Hà Nam đã thành công chứng minh "tuổi tác chỉ đơn thuần là một con số" khi cô khoe cận cảnh làn da không nếp nhăn của mình.

Vóc dáng của người phụ nữ đã gần chạm đến ngưỡng 60 nhưng vẫn nuột nà như những cô gái chưa 30

Trước kia, Candy từng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1991 nhưng Candy Lo từ bỏ ánh đèn sân khấu để lấy chồng và sinh con. Thế nhưng cô đã ly hôn và bị đuổi ra khỏi nhà đại gia vì nghi ngờ cặp bồ. Cô bắt đầu làm lại từ đầu và xuất bản cuốn photobook có tựa đề "Không tuổi".

Được biết, cô ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và quan trọng là luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, phấn chấn.

Candy cũng bỏ thời gian để tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho mình

Phương Huyền ( Việt Nam )

Bộ ảnh chụp với hoa sen của bà mẹ hai con này khiến cư dân mạng phải trầm trồ

Chị Nguyễn Phương Huyền sinh năm 1985, là cựu sinh viên khoa Tiếng Anh, ĐH Hà Nội, hiện là tư vấn tài chính.

Chị Huyền luôn giữ thái độ sống lạc quan và tập luyện nhiều bộ môn thể dục thể thao. Đó chính là bí quyết giữ gìn tuổi trẻ của chị.

Nhan sắc rực rỡ của người phụ nữ sinh năm 1985

Ngoài việc nấu nướng, chị Huyền cũng là một “ca sĩ tại gia”. Chị thích những giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào và thỉnh thoảng đi thu âm một vài bài hát tủ mà mình yêu thích.

Công việc cho chị sự chủ động và sáng tạo. Chị có điều kiện gặp gỡ vào giao lưu với nhiều người, được đi du lịch vòng quanh thế giới, mở rộng thế giới quan.

Sau khi sinh con đầu lòng, mặc dù cô không rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng sức khỏe ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô cho biết, mình từng bị nghén rất nặng, khiến thể chất cả mẹ lẫn con không được tốt.

Cô nghĩ rằng, nếu không rèn luyện sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng tới con cái, cũng như bản thân sẽ chịu di chứng sau sinh cả đời. Đồng thời, cô cũng hiểu nếu bản thân người mẹ không chịu rèn luyện thể lực, làm sao con cái có thể yêu thích thể thao.

Ảnh: Tổng hợp.