Cô bé con lai đẹp tựa thiên thần khiến cư dân mạng không ngừng trầm trồ: 'trái ngọt' của cặp đôi đồng tính nữ, mới bé tý đã làm mẫu ảnh

Nhắc đến mối tình đồng giới đơm hoa kết trái đầy quả ngọt, không thể không nhắc đến cặp đôi Trần Băng và Nhật Linh đến từ Quảng Ninh. Cặp đôi đã cùng đồng hành, kết duyên và hạ sinh bé gái vô cùng đáng yêu tên Yết, Yết có vẻ đẹp lai tựa thiên thần.

Ngay từ khi chào đời, bé Yết đã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí em bé còn được nhập hội fandom FC vì quá đáng yêu, những biểu cảm luôn ‘hot viral’ vì xinh xắn như thiên thần. Càng lớn em bé càng ‘trổ nét’ khiến ai nhìn cũng phải ‘u mê’.

Bé Yết sinh ra đã được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Được biết hành trình có con của cặp đôi đồng tính cũng khá gian nan. Lần đầu họ chọn phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng thất bại. Chia sẻ với Thời đại plus, Trần Băng tâm sự: “Lúc đó chúng mình buồn lắm, 2 vợ chồng ôm nhau khóc ròng nhưng cũng chính điều đó đã cho 2 đứa sự quyết tâm lớn hơn, như được tiếp thêm động lực để cố gắng vậy”.

Lần thứ 2, Băng lại tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để mang lại xác suất cao hơn. Sau một hồi tính toán cả hai quyết định chọn trứng của Linh thụ tinh, tuy thể trạng khỏe hơn nhưng chẳng thể tránh khỏi những ‘cơn hành’ của ngày đầu tiêm thuốc. May mắn đã mỉm cười với hai bạn trẻ, bác sĩ thông báo phôi rất nhiều.

Bé Yết và mẹ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bé Yết lại sinh non, chào đời sớm hơn dự kiến vài ngày nên khá yếu, lúc đưa ra ngoài con không khóc mà khò khè phải đưa về lồng ấp. Sau thời gian kể trên, bé Yết trộm vía lại bắt đầu ăn ngon, nhanh chóng phổng phao, đôi mắt to tròn, cặp má bánh bao khiến ai nhìn cũng quý mến. Vào thời điểm 1 tuổi, bé Yết đã bộc lộ đường nét bụ bẫm, đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng xuýt xoa: "Trộm vía, bé đáng yêu quá", "xinh quá con ơi", "đúng là giống Tây có khác, xinh quá", thậm chí nhiều người còn xin vía bỏ bụng.

Yết và bố. Ảnh: Internet

Vừa qua, cô bé đã đón sinh nhật 2 tuổi cùng bố mẹ và người thân. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, bé Yết đã bắt đầu được Linh và Băng cho đi học, chủ yếu là năng khiếu và kỹ năng mềm. Bé Yết thường được bố mẹ dẫn đi tập bơi, học chạy xe đạp, tham gia các hoạt động ngoài trời... Em cũng thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch đó đây.

Bé Yết càng lớn càng xinh đẹp. Ảnh: Internet

Cũng chính vì nét đẹp tự nhiên của mình, Yết được nhiều nhãn hàng săn đón, mới hai tuổi, cô bé đã được làm mẫu ảnh. Chưa hết, cô bé còn được đánh giá rất kháu khỉnh, lanh lợi, luôn biết cách phối hợp với thợ chụp ảnh và 'bạn diễn nhí'. Vì có biểu cảm tự nhiên và hoạt bát mỗi lần lên hình nên em luôn chiếm được cảm tình của người đối diện, mỗi bức ảnh đăng tải lại thu về lượng tương tác vô cùng lớn.

Bé Yết thông minh và lém lỉnh như bao đứa trẻ. Ảnh: Internet

Nhờ tiến bộ khoa học, việc sinh con đã trở nên dễ dàng hơn đối với những cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT. Theo Dân trí, những cặp đôi đồng tính có thể có con bằng cách các cách:

Xin tinh trùng của người hiến: Một người đàn ông bất kỳ nào đó có thể hiến tặng tinh trùng cho một người phụ nữ để thụ tinh. Và việc họ cần làm là đến với một trung tâm sinh sản uy tín để cấy ghép hoặc trước khi cấy ghép đảm bảo tinh trùng được hiến tặng an toàn và khỏe mạnh bình thường. Ngoài ra là các thủ tục pháp lý để đảm bảo mọi việc được cấp phép và được pháp luật bảo vệ.

Cùng làm cha mẹ: Thông thường đây là cách đối với cặp đồng tính nam. Họ có thể gửi tinh trùng ở một người phụ nữ khác, và họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ như chính con đẻ của mình. Trước khi quyết định điều này, những cặp đôi này cần tìm hiểu rõ về các vấn đề pháp lý và trách nhiệm lâu dài của họ đối với đứa trẻ được sinh ra bằng tinh trùng của một trong hai.

Nhận con nuôi cho các cặp vợ chồng đồng tính: Các cặp đôi có thể đăng ký qua chính quyền địa phương để được nhận nuôi hợp pháp một đứa trẻ.

Đẻ thuê: Đó là cách thức cặp đôi đồng tính đi nhờ một người phụ nữ hoàn toàn không có mối quan hệ đặc biệt gì với một trong hai người để thuê họ mang thai và sinh đẻ giúp. Ở Anh, đẻ thuê cũng là hợp pháp, và người đẻ thuê hoàn toàn có quyền ra giá và được chi trả cho việc họ đã đẻ ra một đứa trẻ cho người khác nhận nuôi.

Thông qua câu chuyện, chúng ta lại mong cầu cho những tình yêu đẹp và hạnh phúc viên mãn luôn nảy nở. Bằng những nỗ lực và cố gắng hết mình, những người yêu nhau có thể hạnh phúc như cặp đôi LGBT Trần Băng và Nhật Linh này.